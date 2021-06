DF'ere i tørklæde-krig: Over stregen

Martin Henriksen brød sig ikke om at se en kvinde med tørklæde vaccinere statsministeren. Peter Kofod synes det var et positivt bidrag.

- Naar Ulv rive Ulv finder Guds Lam hvile ...

Sådan skriver Martin P. i den pt. mest populære kommentar skrevet på Politikens Facebook-profil om det mailskænderi, flere fremtrædende DF'er er ude i efter statsminister Mette Frederiksens første vaccinestik.

Tager afstand fra alt religion

Martin Henriksen mener således, at der - fordi kvinden, der stikker statsministeren er iført muslimsk tørklæde - er tale om et 'skræmmende' reklameindslag for islam - den største trussel mod vores frihed' Mens Peter Kofod ifølge avisen mener, at det er 'over streger', at bruge en sundhedsmedarbejders positive bidrag til at løfte en udlændingediskussion.

Og skal man tro debatten på avisens Facebook, så er det Kofod, der har ret:

- Utroligt at man overvejer at lave en 'sag' ud af at en medarbejder i sundhedsvæsnet er muslim.

- Det kan kun være racisme.

Men ikke personangreb

- Naturligvis tager jeg som alle, fornuftige, mennesker afstand fra alt religion.

- Men den slags personlige angreb er ikke andet end racisme, skriver Charlie P således i en anden kommentar, mens Hanne E. henviser til grundloven:

- Jeg tror vi har religionsfrihed i Danmark, skriver hun.

Politiken har forsøgt at få en kommentar fra de stridende parters partiformand, Kristian Thulesen Dahl, men det er ikke lykkedes.