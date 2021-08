Dialog med sur underbo: Klagede over sex-lyde

- Som udgangspunkt forsøger vi som boligadministration altid at støtte beboerne i at løse deres uoverensstemmelser selv. Kan det ikke lade sig gøre, forsøger vi at indgå dialog med de stridende parter inden konflikten har vokset sig alt for stor.

-Til dette har vi en boligsocial afdeling, der er specialiseret i netop konflikthåndtering og andre sociale tiltag.

Politiet kan også hjælpe med at finde det gode naboskab

- Er der en konflikt, der er svær at løse, tilbyder vi begge parter at indgå i en konfliktmægling med en af vores konfliktmæglere fra denne afdeling. Dette kræver naturligvis, at begge parter er indstillet på at indgå i en mægling.

- Vores erfaring er, at det ofte kan nedtone og i de fleste tilfælde løse konflikten, men der er også eksempler, hvor politiet er blevet indblandet og i disse tilfælde vil vi som boligadministration som udgangspunkt lade politiet løse opgaven. Der er dog tilfælde hvor vi har indgået samarbejde med politiet i forsøget på at genfinde det gode naboskab.

Beboernævnet: Chikanen er dokumenteret

Sådan lyder det nu fra Boligkontoret Danmark om den chikane-sag nationen! bragte forleden - en sag, hvor beboernævnet i København i juni efter et møde med de involverede har afgjort, at der er en beboer, der chikanerer en anden beboer.

Chikanen har angiveligt bestået i utallige klager over larm - herunder boring med boremaskiner og samlejelyde. Og i spytklatter og en pizza-leverance. Beboeren, der har været udsat for chikanen, ville derfor gerne flytte - og have lov til bytte sin lejlighed. Det fik hun nej til, og udlejeren - Boligkontoret Danmark - skriver til nationen!, at de som boligadministration er underlagt de beslutninger omkring udlejning, som hvert boligselskab har truffet:

Tre år - så kan man bytte

- En beboer har selvfølgelig ret til at bytte sin bolig i henhold til almenlejeloven, men hvis vedkommende ikke har boet i boligen i mere end 3 år, kan udlejer (boligselskabet) modsætte sig byttet. Beboeren har derfor kun 'reel' ret, når vedkommende har boet i boligen i 3 år.

- Når der er tale om chikane eller lignende, forsøger vi altid at løse problemet, som beskrevet i svaret ovenfor.

Det er korrekt vi har sagt nej

- I nærværende sag er det korrekt, at Boligselskabet har sagt nej til, at lejeren kan bytte sin bolig, da man i stedet har involveret Boligkontoret Danmarks boligsociale medarbejdere, der har forsøgt mægling mv. i sagen og følger sagen nøje, lyder det, men hvad tænker du?