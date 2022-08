Diamantdrama hos Postnord

- Hej.

- Jeg så et smukt diamant armbånd på markedspladsen på Facebook. Jeg forelskede mig i det. Det var d 7/6.

- Armbåndet har en værdi af 38.000 kr og sælger var villig til at sælge det til mig for 20.000 kr, så jeg slår til.

- En god jysk handel.

Det er ikke min underskrift

Sådan indleder Bettina S en mail til nationen! om at bo i et land, hvor man har tillid til postvæsenet og ikke er spor nervøs for at sende et diamantarmbånd afsted fra en købehavnsk forstad til Esbjerg. Men siden finde ud af, at man nok var for naiv.

For selv om Postnord d. 10 juni skrev til Bettina at armbåndet var leveret, så havde hun ikke modtaget det. Og den underskrift Postnord kunne vise hende som bevis på, at hun havde modtaget den, den underskrift kunne hun ikke genkende. Hendes brev – som nationen! har bedt posten om at kommentere – fortsætter således:

- Sælger havde sendt den som værdiforsendelse d. 8/6, den var forsikret op til til 20.000 kr.

- Men efter en lang proces med at komme igennem til ’kundeservice’ – en proces både sælger og jeg bruger lang tid på – skriver de, at de vil erstatte 10.563,37 kr incl porto.

- Jeg har bedt dem redegøre for hvordan de finder frem til det beløb, men de svarer ikke på mine og sælgers henvendelser, skriver Bettina, der altså ikke kan forstå, hvorfor et diamantarmbånd til 20.000 kr, kun erstattes med halvdelen.

Meget beklageligt

Det spørgsmål har nationen! sendt videre til Postnord, og Henrik Larsen, Kundeservicechef PostNord Danmark, har sendt dette svar:

- Det er meget beklageligt, at armbåndet er gået tabt.

- Når der er tale om en reklamationssag, er det altid en sag der foregår mellem os og afsender, da det er afsender som ejer pakken, indtil den bliver afleveret hos modtageren.

- Derfor kan jeg desværre ikke sige andet end, at vi altid henviser til afsenderen af pakken i sådanne sager, da det er afsender vi kontakter og evt. udbetaler erstatning til, skriver kundeservicechefen, men hvad tænker du?