Diesel-Abbas snydt: De springer over

Københavns Kommune har lavet særlige baner for taxa’er, så de biler, der kører på el eller brint, kan komme foran i køen. Det synes Abbas A. er snyd, for hans halvandet år gamle diesel-Mercedes er også miljøgodkendt

- Hej.

- Jeg kører også taxa i København.

- Og jeg har læst om elbil-chaufføren, der bliver truet med tæsk.

- Det er ærgerligt, at mine kollegaer skal udsættes for trusler og vold, fordi kommunen har lavet tiltag som prioriterer elbiler.

Jeg har en dieselbil fra 2019

Sådan indleder Abbas A et brev til nationen! om de særlig vognbaner, Københavns Kommune har lavet, så taxa’er, der kører på el eller brint, kan komme foran i køen.

Det synes Abbas A. er snyd, for hans halvandet år gamle diesel-Mercedes er også miljøgodkendt. Forleden fortalte en anden chauffør – en af dem der kører på brint – at han bliver truet med tæsk, når han beder diesel-taxaerne om at flytte sig fra de grønne klima-baner, og det tager Abbas da også totalt afstand fra.

Hvad gør man hvis man ser en diesel-hakker holde i 'klima'-banen? Privatfoto

Men Abbas synes altså, der mangler den anden side af historien – og hans brev fortsætter derfor således:

Føler sig snydt, når elbilerne springer over

- Det hører ingen steder hjemme at udøve trusler og vold. Men jeg mener personligt at disse regler strider i mod princippet om lige konkurrence.

- Jeg har eksempelvis en dieselbil fra 2019, som er miljøgodkendt til taxakørsel.



- Jeg føler mig da snydt, når en elbil f.eks. får lov til at springe flere biler over i køen. Blot fordi man nu kører i en elbil.

Dem med plastikposer kommer foran i supermarkedet

- Man kan sammenligne det med at sige, at folk som bringer deres egne bæreposer med hjemmefra, vil få lov til at springe alle i køen over i supermarked, fordi det vil mindske plastikforureningen!

- Det lyder da absolut ikke rart, men det er desværre dette incitament Københavns kommune og regionen benytter.

- Det har virkeligt skabt en splid og stor frustration i branchen, skriver Abbas, men hvad tænker du?