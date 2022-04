Diesel-døden: 750.000 liter

Danske fiskere kæmper for at overleve. Først med EU-kvoter, der begrænser deres fiskeri - og nu med politikere, der vil indføre en CO2-afgift på diesel. Den kan smadre en tredjedel af erhvervet

- Det bliver dødsstødet.

- Det kan ikke tjenes ind.

Sådan siger fiskeskippet Kurt fra Hvide Sande til Avisen Danmark om den CO2-afgift regeringen vil indføre - og den ekstraregning på cirka halvanden million kroner om året, sådan en CO2-afgift vil sende i Kurts retning.

Kurt ejer én kutter selv - og har en halvpart i en anden - og de bruger hver cirka 500.000 liter diesel pr år. En afgift vil give en merpris pr. liter på cirka to kroner, og hver eneste tur på havet vil derfor blive en underskudssejlads, mener Kurt. Ifølge Danmarks Fiskeriforening er det ikke kun Kurt, der 'dør'.

Fiskerkone: Trist at smøre madpakke

En tredjedel ender med underskud

Foreningen anslår, at en CO2-afgift samlet vil berøre 1.600 arbejdspladser, som primært er placeret i Nord- og Vestjylland. Konsekvenserne rammer dermed i lokalområder, hvor der er færre jobmuligheder og hvor fiskeriet har stor betydning. Og at C02-afgiften vil betyde, at en tredjedel af det danske fiskeri bliver ulønsomt - især de små og mellemstore fartøjer.

Der findes ikke el-kuttere

- Det er ikke forventningen, at der kan anvendes elmotorer i dansk fiskeri i den nærmeste fremtid.

- Som et første skridt mod øget elektrificering vil vi arbejde for at fartøjer, der ligger til kaj i de danske fiskerihavne, kan anvende el fra vedvarende energikilder som vindkraft, mens de ligger til kaj.

Bare trist

- I dag er fartøjerne nødt til at anvende energi fra fartøjets egen motor, skriver foreningen, og på Dagbladet Ringkøbing- Skjerns Facebook-side, er der heller ingen jubel at spore:

- Det er bare trist for fiskeriet i DK, skriver Margrethe F. og Peter J. synes regeringen skulle droppe CO2-afgiften:

- Regeringen ønsker alle erhverv i Danmark nedlagt. Bedre om de startede med at nedlægge sig selv for evigt, skriver han.

1125 kr. pr. ton CO2

Regeringens udspil skal nu forhandles, men forslaget er af afgiften skal være 750 kr. pr. ton CO for de virksomheder, som ikke er omfattet af EU’s kvotehandelssystem og 375 kr. pr. ton CO for de virksomheder, som er omfattet af EU’s kvotehandelssystem.

Oveni kvoteprisen bliver det samlet 1.125 kr. pr. ton CO for de virksomheder, som er omfattet af EU’s kvotehandelssystem. For mineralogiske processer mv. foreslås en afgift på 100 kr. pr. ton CO. Oveni kvoteprisen bliver det 850 kr. pr. ton CO, hvis regeringen får forslaget igennem, men hvad tænker du?