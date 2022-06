Dieseltyv kom den tredje nat

- Mon ikke der kommer mere af den slags.

- For med de priser, er det jo som og stjæle guld.

Dieseltyveri: Taget med 19 kæmpedunke

Vidste det godt

Sådan skriver Lene N. i en kommentar på Nordjyske.dks Facebook-profil om den dieseltyv, der gik lige i grusgravejeren fra Thisteds fælde mandag meget tidlig morgen.

Tyven - der sammen med en ven havde suget diesel fra maskiner i en lokal grusgrav to gange tidligere - vidste nemlig ikke, at ejeren havde sat videoovervågning op. Og derfor opholdt sig på pladsen sammen med kæresten, for at stoppe tyverierne:

- Vi spurgte, hvor hans makker var henne, og han indrømmede, at de havde været der to nætter i ugen før.

- Han var en flink, snakkesalig gut.

Politiet efterforsker tyveri af 3500 liter

- Han prøvede ikke at stikke af. Han vidste godt, at fælden var klappet, siger grusgravejer Henrik til avisen, der også kan fortælle, at lokalpolitiet i Thisted stadig efterforsker tyveri af 3500 liter dieselolie, der blev stjålet fra Hillerslev Kalkværk i weekenden.

Eksploderer: Her borede benzintyv hul i bil

Haha: Dieseltyv sugede i det forkerte hul - fik bæ i munden