Dine bryster er ikke ekstraordinære: Bliv væk

En del af det personale, der laver de frivillige bryst-kræftscreeninger, er vrede og frustrerede over situationen. Og deres formand kalder nu de kvinder, der melder afbud for 'de mest fornuftige'. Det handler om smittefare.

- Trods regeringens og sundhedsstyrelsens anbefalinger (om afstand og pres på sundhedssystemet) vedholder nogle regioner med at holde mammografiscreeningen åben.

- Men det er jo valgfrit - og ikke akut.

Du kan altid melde fra

Sådan skriver en borger, der ønsker at være anonym, til nationen! om den i hendes og hendes partners øjne meget mystiske måde de frivillige bryst-screeninger fortsætter med at foregå på.

Borgeren mener nemlig ikke, at bryst-screeningerne - som alle kvinder mellem mellem 50 til 69 år bliver inviteret til hvert andet år - er nødvendige og akutte lige nu, hvor coronaen presser sundhedssystemet. Og på Region Hovedstadens hjemmeside, kan man da også læse, at 'En screening er et frivilligt tilbud, som du til enhver tid kan framelde dig fra'.

5 i timen - med kort afstand

- Hver ansat kan have op til 5 pers. i timen og de står meget tæt - ca 20 cm fra klienten.

- Det vil sige, at hver ansat er en potientiel superspreder, hvis de skulle blive smittet - enten af en klient eller andre ude i samfundet - uden at være klar over dette.

- Bekymrende, skriver borgeren, og på Radiograf Rådets hjemmeside skriver formand Charlotte Graungaard Falkvard, at nogle af hendes medlemmer er vrede og frustrerede over situationen:

Fuld skrue: Har hørt om 70 i samme lokale

- Mange steder køres der på de radiologiske afdelinger for fuld skrue med ambulante patienter, og ligeså kører mammografiscreeningsklinikkerne på højtryk.

- Jeg får tillige beretninger om personalesamlinger på op til 70 mennesker i samme rum.

- Som jeg hører og læser myndighedernes anvisninger, så skal al ikke-nødvendig drift indstilles, så vi kan forberede os på de kommende ugers krav.

- Det sker bare ikke.

Virker meningsløst - uansvarligt

- Der bevæger sig dagligt så store menneskemængder gennem de radiologiske afdelinger og mammografiscreeningsklinikkerne, at smitterisikoen for både patienter og personale står i skærende kontrast til resten af samfundet.

- Det sker samtidig med at samfundet i øvrigt er sat totalt i stå for netop at begrænse smitten. I min optik virker det i bedste fald meningsløst – i værste fald uansvarligt.

De mest fornuftige er dem der bliver væk

- De, der i disse situationer handler mest fornuftigt, er faktisk de patienter, der selv tager ansvar og melder afbud.

- Når nu regioner og direktioner ikke følger med og får truffet og implementeret de nødvendige beslutninger, skriver formanden, der mener at den ekstraordinær situation vi er i kræver ekstraordinære beslutninger.

Sundhedsstyrelsen: Sådan er loven

nationen! har spurgt Sundhedsstyrelsen, om de mener, at de mammografi-screeninger, som alle kvinder i en vis alder bliver tilbudt – uden at have symptomer på brystkræft - kan fortsætte, hvis kvinderne og mammografi-personalet, skal leve op til forholdsreglerne om afstand, forsamlinger, smittekæder osv. og deres svar lyder således:

- Svaret er, at der ikke er givet lovgrundlag for, at regionerne kan se bort fra tidsfrister og kadencer ift. screeningsprogrammet for brystkræft.

- Det følger af Sundhedsloven, at kvinder mellem 50 og 69 år har ret til brystundersøgelse i bopælsregionen hvert andet år.

§ 85. 2) Personer mellem 50 og 69 år, der har kvindeligt brystvæv, har ret til brystundersøgelse hvert andet år i bopælsregionen, jf. § 277, stk. 9.

- I BEK 219 af 17. marts 2020 (bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)) er angivet hvilket pligter regionen kan se bort fra under COVID-19, skriver Sundhedsstyrelsen