Direkte ulækkert hos DSB: Martin tørrede bordet af

Martin blev rystet, da han tørrede bordet af i DSB-toget fra Fredericia til Aalborg. Men DSB siger, at de er ekstra opmærksomme, og at et rengjort bord sagtens kan give sorte mærke på en vådserviet

- Jeg er med toget i dag, hvilket sjældent sker. Jeg skal til Aalborg fra Fredericia og står på kl. 11.14.

- Jeg har lyttet til alle anbefalinger om at rejse for tiden og vil gerne passe på mig selv og andre, så jeg tørrede bordet og vindueskarmen af med en fugtig serviet, da jeg var på min plads.

Jeg tørrede et bord af - og så et til

Sådan indleder Martin J. et brev til nationen! om de råd, danskere har modtaget om at bruge håndsprit, vaske hænder og gøre ekstra meget rent for at begrænse corona-smitte – og om at sidde i et DSB-tog, der efter hans mening slet ikke burde have taget imod passagerer. Martin er ikke den mest garvede DSB-kunde, så han er usikker på, om det er ham, der er sart, eller om der er noget, der er gået galt i kommunikationen fra myndighederne til DSB.

Gode råd om rengøring på coronasmitte.dk. Screenshot

Ikke skidt fra i dag eller i går

Nationen! har sendt Martins billeder til DSB og bedt dem kommentere – og svare på, hvornår Martins tog blev gjort rent, og om de har skruet op for rengøringen for tiden. Deres svar kan du læse nedenfor, for Martins brev fortsætter nemlig således:

- Resultatet var direkte ulækkert, så jeg tog så et bord mere i vognen for at se, om det var en fejl, men nej.

- Alle overflader er møgbeskidte, og det er ikke skidt fra i går eller i dag, skriver Martin J., men DSB's underdirektør, Aske Wieth-Knudsen, beroliger og siger, at der faktisk sagtens kan være gjort rent i det tog, Martin har siddet i:

DSB: ISS har testet vådservietter

- Kære Martin

- Det var med interesse jeg læste dit indlæg til nationen!

- Under corona-krisen har vi prioriteret rengøringsindsatsen i vores knap 500 tog, så vi nu fokuserer på de flader kunderne typisk rører i toget for på den måde at mindske risikoen for at blive smittet med corona.

- Efter du har skrevet, har jeg bedt vores leverandør ISS finde en forklaring på din oplevelse.

- ISS fortæller, at der i passagerområderne udføres ekstra aftørring af flader såsom døre, borde, dørknapper, gelændere, armlæn og lignende vandrette flader.

De indeholder olier/sprit - og det bruger vi ikke

- For at efterprøve din oplevelse har ISS prøvet at teste med forskellige vådservietter.

- Testen viste, at på trods af, at et bord netop er blevet vasket/aftørret med vand og sæbe, kan en efterfølgende aftørring med en vådserviet efterlade sorte mærker på vådservietten, da den indeholder olier og/eller sprit, hvilket ikke anvendes i den daglige rengøring.

Så der kan faktisk godt være rent

- Så selv om du oplevede, at der kom sorte mærker på dine vådservietter, kan der faktisk godt lige være blevet gjort rent.

- Det ændrer selvfølgelig ikke på den oplevelse, du har haft, men jeg kan fortælle, at vi også i den kommende tid vil have forøget fokus på at gøre vores ekstra rent, så vi mindsker risikoen for corona-smitte hos vores kunder, skriver underdirektør i DSB Aske Wieth-Knudsen.

