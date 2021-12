Direktør advarer: Det skal du IKKE gøre juleaften

Direktøren for elnetselskaberne Radius og Cerius løfter en advarende pegefinger forud for den mest strømsslugende time på året.

- Giv gerne ladestanderen fri jule- og nytårsaftensdag.

- Lad i stedet elbilen op dagen efter, hvor alle slapper af og spiser rester.

Sådan skriver Jens Fossar Madsen, der er administrerende direktør hos Cerius og Radius, til nationen! om den meget kritiske time mellem 17.00-18.00 juleaften, hvor der bliver brugt 28 procent mere strøm end på en normal dag.

Strøm til 2,5 millioner

Cerius og Radius driver det meste af elnettet på Sjælland og transporterer strøm ud til godt 2,5 millioner danskere. Og direktøren ved godt at nogen borgere - I takt med at salget af elbiler stiger markant og flere investerer i varmepumper - er begyndt at blive bekymrede for, om elnettet kan følge med den øgede belastning, eller om det bryder sammen og mørklægger hele byer, når tilstrækkeligt mange sætter stikket i elbilladerne samtidig.

34 procent frygter black-out

Forleden svarede 6000 nationen!-læsere på spørgsmålet, om de frygter et strøm black-out - og det gør 34 procent. Men selv om direktøren altså løfter en advarende pegefinger forud for årets mest strømslugende time, så skriver han, at det nok skal gå:

- Vi har i dag et solidt og veludbygget elnet, som bliver godt vedligeholdt og løbende tilpasset både byudvikling og det øgede strømforbrug, som elbiler og varmepumper giver.

Sammenklumpet forbrug er dyrt

- Det bliver dog unødigt dyrt samfundsmæssigt, hvis vi skal blive ved med at udbygge elnettet til at håndtere et sammenklumpet elforbrug – altså hvis alle lader deres elbiler op klokken 17 samtidig med, at de tænder for komfurerne og sætter vaskemaskinerne over.

- Derfor er det vigtigt for både samfundsøkonomien og i sidste ende kundernes pengepung, at vi alle – efterhånden som vi køber elbiler, varmepumper og øvrige strømkrævende apparater – tænker over vores adfærd og flytter en del af strømforbruget, så vi fx først oplader vores elbiler om natten, skriver Jens Fossar Madsen, men hvad siger du?