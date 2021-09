Direktør: De arbejdsløse kan ikke arbejde

- Vi har søgt højt og lavt og haft mange kontakter til blandt andet jobcentret i Kolding.

- Vi har også haft flere af de arbejdsmarkedsparate i praktikforløb, men desværre har vi måtte afslutte forløbene efter ganske få dage.

Nogen kommer ikke

- Nogen kommer simpelthen ikke som aftalt.

- Nogen er fysisk i så dårlig forfatning, at de selv ikke med god vilje kan karakteriseres som 'arbejdsmarkedsparate'.

Og nogen tror de ikke skal bidrage

- Nogen lever i den vildfarelse, at de ikke rigtigt skal bidrage til dagens arbejde, selv om de er mødt op.

Sådan lyder det fra Peder J. Madsen, direktør på Hotel Koldingfjord, der på Facebook langer hårdt ud efter regeringens jobudspil, der bl.a. skal sikre at nuyddannede kommer hurtigere i arbejde - og at ægtefæller til pensionister får en gulerod til at arbejde mere.

For Peder har - trods 1400 ledige koldinggensere - ikke været i stand til at finde arbejdskraft nok til stillinger han selv beskriver som 'gode, overenskomstdækkede job' i f.ex. køkken, restaurant, etc.

- Det er synd for hver eneste af dem.

- Der er ikke opstillet tydelige krav og forventninger til dem fra samfundets side.

Hvad er hverdagen på en arbejdsplads?

- Mange har slet ingen forestilling om, hvordan hverdagen foregår på en arbejdsplads i Danmark, skriver direktøren.

For 10 dage siden deltog 23.335 læsere i en debat om chefer, der stiller for høje krav til nye medarbejdere: Arbejdsløs: Problemet er kræsne chefer - og ganske mange mente, at deres arbejdsplads ikke er åben nok.

Men hvad siger du?