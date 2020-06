Direktør har givet op: Klat bliver liggende

- Hej.

- Syntes personligt dette er en mindre skandale.

- Det er da for ulækkert (se foto).

- Det ser jo herrens ud! Syntes det er for vildt at de opgiver problemet helt fordi det er svært/dyrt.

- Vi andre bruger en spartel og går ned på knæ, ca som når man fjerner ukrudt. Hvor svært kan det være?

- Brolæggere ligger da også og arbejder i 'jordhøjde' hele dagen…

Har skrevet med kommunen i halvanden måned

Sådan skriver Andreas L i en mail til nationen! om den i hans øjne ret så håbløse måde rengøringen af Nørreport Station i København fungerer på - især hvad angår tyggegummiklatter.

Andreas skriver at han kontaktede kommunen i april måned, og at han siden har skrevet frem og tilbage med diverse medarbejdere. Og han synes det sidste svar han har fået fra en vicedirektør i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltningen, Parker, Kirkegårde og Renhold, fortjener lidt opmærksomhed.

Det kommer derfor her - og nedenfor, kan du evt komme med din egen mening:

Har brugt flere år

- Kære Andreas L.

- Tak for din henvendelse fra den 29. maj 2020 til teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen om afrensning af tyggegummi. Borgmesteren har bedt mig svare, fordi din henvendelse hører under mit ansvarsområde i forvaltningen.

- Teknik- og Miljøforvaltningen har gennem de sidste mange år løbende undersøgt markedet for metoder til afrensning af tyggegummi, og flere leverandører har gennem årene demonstreret deres løsninger for os.

Det hænger ikke sammen

- Til dags dato er det desværre ikke lykkedes os at finde frem til en metode, hvor pris og effekt hænger sammen på en fornuftig måde.

- Fælles for løsningerne er, at de er omkostningstunge og koster mange mandetimer. Afrensningen af tyggegummi bliver simpelthen for dyr i forhold til den effekt, der opnås.

- Derfor har det indtil nu ikke været et prioriteret område, da det er vores vurdering, at pengene er givet bedre ud ved at løse andre opgaver i forbindelse med at få byen til at fremstå ren.

Op mod ti kroner pr klat

- I 2015 lavede Københavns Kommune en beregning i samarbejde med Århus Kommune, hvor prisen pr. tyggegummiklat, der skulle renses af, endte på 10 kr. I juli 2019 indhentede vi senest priser fra to leverandører af tyggegummiafrensning.

- Den ene leverandør demonstrerede sit produkt for os.

- Selvom afrensningen nok er blevet en smule billigere end den beregnede pris på 10 kr. fra 2015 pr. tyggegummiklat, så ligger afrensningen stadig på et alt for dyrt sted i forhold til effekt.

- Vi fortsætter med at holde øje med markedet for afrensningsmetoder i forhold til tyggegummi i håbet om, at der på et tidspunkt dukker en metode op, hvor pris og effekt hænger sammen, skriver vicedirektør i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltningen, Parker, Kirkegårde og Renhold Nikolaj Hansen, men hvad siger du?