Direktør ønsker højere P-priser: Det skal ikke være fedt at have egen bil

Det handler om, at man skal have folk til at synes, det ikke er fedt at have egen bil. Skal det ske, skal du ramme dem på pengepungen, siger Hertz' chef, der nu lukker delebils-ordningen.

- Jeg skal lige forstå der her ...!

- Chefen for en privat virksomhed vil gerne ha' det bliver dyrere at være privatbils ejer ... så den private virksomhed kan tjene nogle penge til sig selv ... .

Det skal ikke være fedt at have egen bil

Sådan skriver Michael G i en af de 21 kommentarer, der er skrevet til en artikel på Politiken Facebook-profil om biludlejningsfirmaet Hertz, der nu lukker deres delebils-ordning i Danmark pga økonomi:

- Når vi spørger kunder, som har forladt delebilen, svarer 90 procent, at de køber eller leaser deres egen bil.

- Det er også sært, at en parkeringsplads midt i indre by ikke koster mere end 1.200 kroner om året.

- Det handler om, at man skal have folk til at synes, det ikke er fedt at have egen bil.

Ram dem på pengepungen

- Skal det ske, skal du ramme dem på pengepungen, siger Hertz' chef Kenneth Sørensen Tillisch nemlig til avisen, og det er ikke kun Michael G, der studser over den melding:

- Et firma, der vil have lovgivningen formet, så den beskytter deres forretningsmodel, fordi den ikke er rentabel, skriver Morten T og Paulo T er enig:

- Tag en tudekiks.

- Hvis det ikke kan løbe rundt, så er det en forkert forretningsmodel, skriver han, men hvad mener du?

Kunne dyrere P-pladser få dig til at gå med i en delebils-ordning? Ja Ved ikke Nej Kunne billigere delebiler få dig til at dele bil med andre? Nej Ved ikke Ja Synes du, der er for mange biler i København? Ved ikke Ja Nej Kunne dyrere P-pladser få dig til at gå med i en delebils-ordning? 7 % Ja 87 % Nej 6 % Ved ikke Kunne billigere delebiler få dig til at dele bil med andre? 77 % Nej 14 % Ja 9 % Ved ikke Synes du, der er for mange biler i København? 46 % Ja 21 % Ved ikke 33 % Nej Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Sæt prisen ned på delebiler?

Andre af Politikens-Facebook venner er mere positive over for ideen om delebiler. Thomas R skriver f.ex.:

- Delebiler er vejen frem, måske ikke lige i den nuværende ordning.

- Men jeg kører på motorvejen hverdag, sammen med en kollega. Største delen kører alene, vi kan lempe de trafikale problemer med delebiler

Og Morten B har dette forslag til Hertz-chefen:

- Måske skulle 'Chefen' i stedet for at have så travlt med at rage i egen lomme' prøve at tilbyde billigere dele biler...