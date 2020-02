Direktør risikerer fængsel: Taget for tog-graffiti

Efter at politiet i den svenske hovedstad har taget tre mænd i 40-årsalderen for graffiti er antallet af nye 'tog-malerier', faldet med 70 procent.

- Det er da virkelig godt, at de har orden i deres økonomi.

- Så kan de jo sagtens betale for rengøring, og måske ende med at forstå, at det bare var en forbandet 40 års-krise.

Årslønninger på 5-600.000 svenske kroner

Sådan skriver Therese S i en af de 217 kommentarer, der er skrevet på svenske Aftonbladets Facebook-profil om de tre velbjærgede mænd i 40-årsalderen, der er taget for at lave graffiti på svenske tog. Graffiti, der har kostet millioner at fjerne, og som nu - ifølge avisen - kan koste de tre mænd fængselsstraf.

Avisen har talt med de tre, der fortæller om det dobbelt-liv de lever - med gode stillinger (den ene er succesrig sælger, den anden direktør, den tredje har en bestyrelsespost i et privat firma) og årslønninger mellem 5-600.000 svenske kr. Og de fortæller, at de får et kick af at tage masker på og spraye på togvognene i Stockholm.

Rotter eller kunstnere?

- De er samfundets kloakrotter, siger en politiker fra regionsrådet i Stockholm til avisen, men læser man videre i de mange kommentarer, så er der mange, der synes graffiti kan være pænt:

- Hvorfor gør man det ikke bare lovligt at lægge farver på togene?

- Det vil da blive meget pænene, skriver Gergo P således og Arturo B er enig:

- Jeg har været i Berlin, og stemningen i den by, er meget mere levende med graffiti og tags.

- Hellere det end en masse reklamer over det hele i et stilrent robotsamfund, skriver Arturo B, men hvad tænker du?