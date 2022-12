Direktør skælder ud: I fråser

- Det er vigtigt, at vi ikke slækker på vores indsats for at spare gas.

- Og at vi holder ud hele vinteren.

- Men i øjeblikket er den samlede besparelse kun på 13 procent.

Sådan siger Klaus Müller, direktør for det tyske gas-net Bundesnetzagentur, til avisen Tagesspiel. Og mediet Bild skriver 'Alarm: Tyskere skruer op for varmen.'

For i en situation med mindre russisk gas og pres på elproduktionen var politikernes mål at sænke forbruget med 20 procent. Desværre ser det ud til, at vejret bliver en større modstander end forventet.

Fem for varm - 38 for kold

Det tyske meteorologiske Institut DWD forudser nemlig, at kulden vinder over varmen. En prognose fra fredag, der gælder frem til marts, viser nemlig, at sandsynligheden for en mild vinter er markant mindre end sandsynligheden for en forholdsvis kold vinteren.

DWD's tal viser ifølge mediet Euractiv, at der er fem procents sandsynlighed for en mild vinter, mens sandsynligheden for en kold vinter er 38 procent.

Tyskere vil ikke fryse - det vil danskere

Det er ikke første gang, at tyskerne får skældud for deres gasfrås - i september brugte de faktisk mere gas end i september sidste år. I Danmark er vi energidukse, hvis man skal tro Energistyrelsen, der for tre uger siden kunne afsløre, at vores gasforbrug i årets ni første måneder var faldet ret voldsomt:

- Det faktiske energiforbrug faldt med 1,3 procent i de første tre kvartaler af 2022 i forhold til samme periode året før.

- Især faldt forbruget af naturgas. Det faldt med 28,3 procent, skrev Energistyrelsen.

