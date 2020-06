Direktør skuffet over Mette: Blev ikke nævnt

- Vi fulgte pressekonferencen fredag i sidste uge med stor interesse og lagde hurtigt mærke til, at Færøerne slet ikke blev nævnt som et af de lande, danskere kan besøge efter 15. juni.

Danmark åbner grænsen til Norge, Island og Tyskland

Vi findes faktisk

Sådan siger Guðrið Højgaard, direktør for Visit Faroe Islands, i dag i en pressemeddelse om at være en del af den danske rigsfælleskab - og føle sig glemt af den danske statsminister:

- Nu vil vi bare minde Mette Fredriksen om, at Færøerne faktisk findes.

- Og at vi selvfølgelig står med åbne arme over for de danske gæster, fortsætter direktøren, der minder om at Færøerne har været corona-fri i 25 dage, at COVID-19 udviklingen på Færøerne har været god, at Færøerne har haft færre end 200 tilfælde i alt, at ingen er døde, og omkring 20 % af befolkningen er blevet testet.

Ja #FærøerneFindesFaktisk og det ved jeg fordi jeg bor sammen med en fantastisk færøsk kvinde, som er mor til mine to døtre. pic.twitter.com/UcQK9gTWFD — Rasmus Visby (@rvisby) June 2, 2020

Øv

Visit Faroe Islands har derfor sat gang i en kampagne med navnet #færøernefindesfaktisk og en opfordring til statsministeren, om at komme på besøg, men hvad siger du?