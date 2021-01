Direktøren fik vaccine: Rengøringsdamen fik ikk'

- Kunne man forestille sig, at de vaccinerede direktører sprang i 'corona-uniformen' for at afløse det smittede servicepersonale (både portører og rengøringspersonale)

- ??????

- Det ville i hvert fald klæde dem!

Sådan skriver Lene S i en af de 78 kommentarer, der er skrevet på Fagbladets 3Fs Facebookprofil om de tre hospitalsdirektører fra Odense, der har fået en af de eftertragtede corona-vacciner.

(link til Fagbladet): Rengøringsfolk og frontpersonale må vente, men: Direktører springer foran i køen og får corona-vaccine

Vaccinering var ikke planlagt

Direktørernes forklaring lyder - ligesom den fra de tre vaccinerede direktører fra Herlev/Gentofte Hospital - at der var tale om, at vaccinerne var blandet, men at dem, der skulle have modtage vaccinerne ikke var dukket op. Og at doserne derfor skulle bruges inden de mistede deres effekt.

Men Lene er ikke den eneste 3F-debattør, der synes, at direktørerne passende kunne udnytte, at de nu er i mindre risiko for at blive smittet, og nu udføre noget arbejde på corona-afdelingerne. Fagbladet har nemlig så sent som sidste uge skrevet om rengøringspersonale, der frygter smitte, fordi de ikke bliver tilbudt vaccine:

Så kan direktørerne passende gøre rent på covid-afsnittet

- Indtil rengøringspersonalet på covid-afsnittet får vaccine, kan de 3 vaccinerede direktører jo passende tage den tjans, skriver Jo H, mens Linda V. peger på plejearbejde:

- Så må vi jo håbe direktørerne har forstand på pleje af kritisk syge patienter, når deres frontpersionale blive syge grundet manglende vacciner, skriver Linda, men hvad tænker du?