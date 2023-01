Direktørs mistanke: Du betaler for meget

3 milliarder i overskud på fem år. Sådan ser eltransmissionsselskabet Radius regnskab ud, men nu skal Forsyningstilsynet se på om, du og andre danskere betaler for meget. - Der er mulighed for, at forbrugerne kan slippe billigere, siger direktøren

- I Danmark er priserne på el steget med over 300 procent alene det seneste år.

- Det er manglen på gas som følge af Ukraine-krigen, der sammen med meget vindstille perioder og lav vandstand i Europa har fået elprisen til at nå historiske højder.

- De rekordhøje elpriser rammer alle steder i samfundet, og de påvirker også Radius' omkostninger.

Nettarif på næsten 2 kroner

Sådan skrev el-transmissions-firmaet Radius i september til kunderne om de ændringer i nettariffen for transport af el i deres forsyningsområde, der trådte i kraft 1. januar.

Nettarif er prisen for at transportere strømmen gennem elnettet og frem til kontakterne i boliger og hos virksomheder, og Radius kunder fik at vide, at de kunne se frem til at skulle betale fra 65 til 170 kroner mere pr. måned.

Radius' nattarif pr. kilowattime er 21,26 øre, i timerne fra 6-17 + 21-24 er er den 63,79 øre - og mellem 17-21 er den 191,35 øre.

Forbrugerne kan slippe billigere

Andre transmissionsselskaber har også hævet priserne - især er det blevet dyrt at bruge strøm i middagsmadstimerne 17-21. Men måske har selskaberne sat prisen for højt.

Radius har f.ex. haft overskud på i snit 600 millioner kroner hvert år de seneste fem år, og Forbrugerrådet Tænk har nu rejst sagen over for Forsyningstilsynet, der fungerer som konkurrencemyndighed for den danske energisektor. Og her ser man ret alvorligt på sagen:

- Der er helt klart nogle forbedringspotentialer.

- Der er mulighed for, at forbrugerne kan slippe billigere, siger direktør i Forsyningstilsynet Carsten Smidt til Politiken, men hvad siger du?