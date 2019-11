Diskotek lukker efter 48 år: Rygerne står udenfor og larmer

I fredags indførte Østrig et rygeforbud for restauranter, caféer og diskoteker. I Finklham tager en diskoteksejer konsekvensen og lukker

- Det er selvfølgelig en skam, når en lokal forretningsdrivende lukker, fordi man ikke kan finde en løsning.

- Men ikke-rygning bør være vigtigere.

- I Tyskland, Italien, Sverige og mange andre lande er rygeforbud ikke et problem.

Naboerne vil lide

Sådan skriver Karin S i en af de 108 kommentarer, der er skrevet på det østrigske diskotek Go-Ins Facebook-profil, der har meddelt, at de lukker straks efter nytår pga af det nationale rygeforbud, der netop er trådt i kraft efter en årelang diskussion.

Forbuddet - der gælder restauranter, cafeer, barer, hoteller og altså diskoteker - betyder nemlig, at folk skal ryge udendørs. Og det vil diskotekets ejer ikke byde sine naboer:

- Hvis hundredvis af vores gæster ryger ude foran døren, er situationen ikke længere håndterbar for os.

- Naboerne vil lide for meget, siger Andreas Mayrhofer fra det 48 år gamle kultdiskotek Go In i Finklham i Østrig til avisen Krone.at, men Karin er ikke den eneste, der synes, han overreagerer:

Gå ned med værdighed

- Hvis denne lov er nok til at tvinge dig til dine knæ, så er det nok på tide, at du lukker.

- Men gør dig selv en tjeneste og gå ned med værdighed og ikke med skam, skriver Arben H således, og Heidi S er enig:

- Jeg kender en krovært, der selv er ryger, og som røg i krolokalet.

- For et par måneder siden introducerede han et generelt rygeforbud i sin kro, fordi han ikke ville genere sit ikke-ryger personale.

Rygere synes det er mere behageligt uden røg

- Og mange af hans rygende gæster har indrømmet, at de synes det er meget mere behageligt på kroen nu, skriver Heidi.

Overtrædelser af reglerne følge rejsemediet Trendsandtravel.dk koste op til 1000 euro – ca. 7600 kroner - for rygerne. Værter får bøder på mindst 2000 euro. I gentagelses-tilfælde endda 10.000 euro. Hvad tænker du?