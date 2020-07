DMIs fiasko: Vi er kede af det

- Jeg bruger nordmændendes vejrudsigtsapp.

- Den er langt mere præcis og er bare meget mere brugervenlig.

Sådan skriver Adam L. i en Facebook-kommentar til en dr.dk-artikel om Danmarks meteorologiske institut, DMIs popularitet. Eller rettere sagt mangel på samme.

Hver sjette bruger DMI

For en statistik fra DMI, som Danmarks Radio har fået fingre i, viser nemlig, at en markant del af brugerne har droppet DMI siden den nye hjemmeside gik i luften i februar sidste år. Mere præcist har 22,3 procent af de månedlige brugere - svarende til over 400.000 brugere - sagt farvel på siden første 12 måneder. Og i en afstemning blandt dr.dks brugere, som mere end 10.000 har deltaget i, svarer kun 17 procent, at de bruger DMI som deres primære vejudsigt.

- Vi er rigtig kede af det, og vi arbejder hårdt på at gøre siden bedre, siger Michael Skelbæk, der er kommunikationschef i DMI til Danmarks Radio, der også har talt med en fiskeskipper, der også er ked af DMI.

Hveranden bruger yr,no

- Jeg skal lede meget længe, før jeg finder det, jeg skal bruge.

- Jeg ved jo, hvordan vejret bliver i Paris, før jeg har fundet de vejranimationer, jeg leder efter, siger skipperen - der nu er skiftet til den norske vejrside yr.no - til DR. Og det er han langtfra den eneste, der har gjort. I afstemningen svarer næsten halvdelen nemlig, at de også bruger yr.no som deres primære verjudsigt.

- Yr.no er klart bedre, og har været det i mange år.



- Og for nørderne, har det norske metrologiske institut met.no et fremragende og gratis API, så man kan få rigtig meget data, og bygge sit eget efter behov/behag.

- Yr bygger på dette, skriver Thomas k i en anden Facebook-kommentar, men hvad siger du?

I DMIs 'Mål og resultatplan for 2020' kan man bl.a. læse, at man gerne vil have mere trafik på dmi,dk, ligesom man også gerne vil have, at 50 procent af brugerne skal vurdere siden som 'god' eller 'meget god'.