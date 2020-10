Dobbelt-bitter Inger: Havde glædet mig til en uge uden Jørgen

Mandens golfferie blev aflyst og dermed gik Inger glip af en uges ’alenetid’. Og lige nu er hun også bange for, at hun går glip af de 18.000 kr en ny golfferie vil koste.

- Jeg havde sådan virkelig glædet mig til en uges ferie tilbage i maj (15-22/5), da min mand og hans kammerat skulle på Golftur til Tyrkiet.

- Lidt alene tid, hvor der rigtig skulle hygges, men sådan skulle det desværre ikke gå.

- Corona kom med alle dens ulykker og rejsen blev aflyst af Detur.

Har nok skrevet 25 mails

Sådan indleder Inger L et brev om en uge uden manden – der gik i vasken. Og et beløb på 18172 kr, som hun også er ved at få en dårlig fornemmelse med. Inger er nemlig en af de mange, mange danskere, der er ramt af rejseselskabernes langsomme refunderings-politik.

Hendes brev, som Detur kommenterer nedenfor, fortsætter nemlig således:

Og de har svaret det samme i 3 måneder

- Men ikke nok med, at at jeg gik glip af en uges alenetid, så slås vi også stadig med Detur om at få pengene tilbage.

- Jeg har nok skrevet 25 mails til dem, og ringet et utal af gange.

- De svarer på mail, at de pga Corona har meget travlt og at de arbejder på at folk kan få deres penge.

- Men.

- Det var også svaret for 3 måneder siden, og deres telefoner er næsten ikke åbne længere og det er umuligt at komme i gennem til dem.

Hvornår får man uge alene igen?

- Jeg er selvfølgelig træt af de penge der – i alt 18000 kr. Det er jo en del, når man er en fattig pensionist.

- Men hvornår får man lige en uges alenetid igen også, skriver Inger og Deturs marketing manage svarer, at Inger nok skal få pengene - på et tidspunkt:

Pengene kommer og vi er kede af det

- Vi kan forsikre alle kunder om, at hvis de har krav på et tilgodehavende, kommer de naturligvis til at få deres penge.

- Vi kan dog ikke kommentere på den omtalte refusionssag, men vi er kede af, at vi i denne ekstraordinære situation, som har ramt rejsebranchen hårdt, ikke kan leve op til vores normale tilbagebetalingsfrist, som er 7 dage, skriver Marketing Manageren, men hvad synes du?

