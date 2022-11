Dobbelt lussing til el-biler

- Hvorfor er det,at fattige mennesker - som knap har råd til en benzin/diesel-bil - skal betale støtte til de folk, der har råd til at løbe en elbil i 350.000 kroners klassen.

- Rigtig godt den klimabonus bliver afskaffet.

Biler stiger op til 40.000 kroner

Sådan skriver Torbjörn V. i en af de kommentarer, der er skrevet på Aftonbladets Facebookprofil om den nyvalgte svenske regerings chokbesked, der blev præsenteret i går. Og som træder i kraft i dag.

Ifølge avisen bliver bilerne nu op til 40.000 kr dyrere. Og FDMs svenske søsterforening,Riksförbundet M Sverige, er da heller ikke særligt begejstrede:

Vi mangler jo faktisk også strøm

- Beskeden kom meget pludseligt, og vi er - ligesom bilbranchen og erhvervslivet - overraskede over, ar regeringen har taget denne drastiske beslutning, siger Carl-Erik Stjernvall, tekniksagkyndig i Riksförbundet M Sverige i en kommentar. Men ser man på de reaktioner, afskaffelsen af bonussen har fået, så er der en del der er tildfredse;

- Nu er det jo ikke fordi vi har supermeget el for tiden, skriver Thomas G således, og det skulle man tro regeringen i Sverige er klar over. De har nemlig også besluttet, at sænke afgiften på brændstof med en svensk krone, 68 ør, pr. januar