Dobbelt-nedbrud: Stiktosset på Stofa

Henrik skulle have arbejdet hjemme i dag - desværre er han internetkunde hos Stofa, der selv kæmper med nedbrud i systemet.

- Tænk hvis Jeres internet var lige så stabilt som jeres opkrævninger

- Hvad man ikke betaler for af hurtigere hastigheder og Nokia forstærkere for bare blive serveret den samme gamle sang med nærmest dagligt bøvl med forbindelsen og kundeservice der intet kan gøre.

- Det er den mest frustrerende udbyder jeg har haft kendskab til og det er desværre den eneste udbyder vi kan gøre brug af.

Hvad skal jeg sige til min chef?

Sådan skriver Jakob B i en af - hold fast - 1300 ret så vrede kommentarer, der lige nu kan læses på Stofas Facebook-profil. For siden kl. 8.00 i morges har 'mange' kunder haft problemer med at bruge internet og se TV. Og Henrik B har ringet til nationen! fordi han skulle have arbejdet hjemme i dag:

Kan ikke sende SMS

- Jeg synes det for ringe, og jeg ved ikke hvad skal sige til min arbejdsgiver, når jeg nu ikke har fået lavet noget, siger Henrik, og på Stofa.dk kan man læse, at problemerne ikke kun rammer kunderne:

- Desuden er der problemer med stofa.dk, herunder Mine Sider og driftsinformation.

- Det betyder også, at vi ikke kan udsende driftsinfo på sms og mail.

Genstart ikke udstyret

- Det er vigtigt, at de, der oplever fejl, ikke genstarter/nulstiller jeres udstyr, da det kan skabe yderligere problemer, når fejlen bliver løst, skriver Stofa og nationen! har spurgt Stofa, hvor mange der er ramt - hvad der er sket - og hvornår de regner med at kunderne igen kan komme på nettet. De svar Stofa hårdt på at finde.

- I er dyre nok, jeg forventer at få rabat på næste regning, skriver Kenneth S i en anden af de 1300 kommentarer, men hvad tænker du?