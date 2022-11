Dobbelt så mange gør det

natinen! modtager mange mails fra el-kunder, der ikke fatter, hvad der sker med deres regninger. Og nu kan Ankenævnet på Energiområdet under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen fortælle, at antallet af klager er fordoblet. I år er der kommet foreløbig 287 sager på el-området. Til sammenligning fik nævnet 149 el-sager i 2021

- Hvornår stopper det her helvede?????

Sådan skriver Allan S. i en mail til nationen! om de el-regninger, der stiger og stiger. Og de gebyrer, tariffer, tillæg og pris-aftaler, der gør det meget vanskeligt at overskue, hvad man betaler.

Og Allan er langtfra den eneste, der river sig i håret når han kigger på brevene fra elselskaberne:

Endnu en vanvittig prisstigning

- Endnu en vanvittig prisstigning på el er på vej.

- Nu 71 dobbler (over 7000 procent) mit selskab tillægget til spotprisen fra 0,63 øre til op til 45 øre pr. kwh.

- I timerne kl. 13:00-22:00: 45 øre pr. kWh.

- I timerne kl. 22:00-00:00: 25 øre pr. kWh, skriver Peter T således.

De danske el-selskaber beretter om kaotiske tilstande, når kunderne prøver at ringe ind. Norlys havde ifølge DR Nyheder mere end 50.000 opkald i forrige uge. Mange ønsket at ændre deres aftale eller få justeret aconto-betalingen.

- Det er fuldstændig grotesk, at man kan bonnes for ekstra penge, bare fordi man ikke kan komme igennem.

- Jeg har også prøvet at vælge, at de skal ringe mig op i stedet. De. Ringer. Ikke. Tilbage, siger en frustreret el-kunde til DR-nyheder.

Stakkels kunder: Direktør advarer

6 kroner vs 57 øre

Torsdag kom der en melding fra norske Forbrukerrådet, der bad elselskaberne om at droppe uforståelige el-abonnementer. Også her er der mange, der ikke forstår, hvad der sker med deres regninger. Og de priser de betaler.

Forbrukerådet lister (norske) kilowatttimepriser, og det, der i det daglige kaldes 'variable aftaler', ligger på over seks norske kroner. Til sammenligning var spotprisen på el i november 57 norske øre.

Nogle Andel-kunder betaler 1,31 kr. - andre 4,81 kr.

Et kig på den danske elgigant Andels oversigt over el-aftaler viser, at en BasisEnergi SologVind-kilowattime koster 4,81 kroner, mens en kilowattime i Basis-El med variabel pris i snit har kostet 1,31 krone den seneste måned.

nationen! har derfor spurgt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor mange der egentlig klager. Og de kan oplyse, at Ankenævnet på Energiområdet i år har modtaget 287 sager på el-området:

- Til sammenligning fik nævnet 149 el-sager i 2021 og 145 i 2020, skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.