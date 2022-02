'Død' mand klager over udsigt

Hvor meget magt skal kirken have? I Vesthimmerlands Kommune siger et menighedsråd nej til at få vindmøller, der kan ses fra kirkegården, sat op.

- Jeg nyder at komme ved kirken og se ud over de åbne vidder ligesom mine forfædre, der har boet her i de sidste 100 år.

- Og jeg har ikke lyst til at skulle ligge på kirkegården og vide, at der står nogle kæmpe monumenter og slår ned i min grav, så at sige.

Kirker er noget særligt

Sådan siger et nyvalgt medlem af Menighedsrådet for Gundersted Kirke til dagbladet Information, om den protest mod et vindmølleprojekt menighedsrådet, der nu ligger på miljøministerens bord.

For kirker har nemlig en helt særlig ret til at nedlægge veto kommunale projekter - og de sidste fire år, har mindst 10 kirker rundt om i Danmark brugt den ret til at stoppe vindmølleprojekter. Og er det så op til miljøministeren at afgøre sagen:

- Jamen kirker er noget særligt!

- De har ligget der længe og med lidt held bliver de ved med det.

Kirker har altid været imod fremskridt

- Så sæt møllerne op tæt på svinefarme, indkøbscentre og golfbaner - den slags har jo kun begrænset holdbarhed, skriver Dan J. på Information.dk, mens Søren B. synes kirken skal pakke deres protester sammen:

- Kirken har alle dage kæmpet mod fremskridtet, skriver Søren B., men hvad tænker du?