Dødsannonce-trick forarger

- Så kan mennesker virkelig ikke synke lavere.

- Føj for sa***!

Sådan skriver Majken H. i en af de kommentarer, der er skrevet på Dagbladet Ringkøbing-Skjerns Facebook-profil om de tyve, der i onsdags tømte en 82-årig nybagt enkes hus for guld- og sølvsmykker, kongelige porcelænsfigurer og haveredskaber - mens hun deltog i mandens begravelse og efterfølgende mindesammenkomst.

De holder øje med begravelser

Og Majken er ikke den eneste, der synes at folk, der tømmer huse, mens beboeren er til ægtefællens begravelse, skal kaldes 'sataner':

- Helt igennem forfærdeligt. Må karma ramme jer sataner, skriver Nathalia H. i sin kommentar, og Pia M. fortsætter:

- Ja. De sataner holder øje med begravelser.

- Jeg er sikker på, at hvis ik' vi havde holdt begravelseskaffe hos svigermor, da svigerfar skulle i jorden, så havde de nået at tømme lejligheden. For døren var forsøgt brudt op, skriver Pia.

Ekstra hård straf

Dagbladet Ringkøbing-Skjerns redaktionschef er også rystet, og i en klumme i går argumenterede han for, at den slags dødsannonce-indbrud skal have sin helt egen strafferamme:

- Forhåbentlig bliver de her tyveknægte snuppet på et tidspunkt, selv om langt fra alle indbrud og tyverier bliver opklaret.

- Får ordensmagten alligevel fat i dem, bør den gældende straframme tages ud af drift, så de kan komme bag tremmer i en længere årrække, skriver redaktionschefen, men hvad tænker du?