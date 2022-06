Dødstrusler: 430.000 kr. er for lidt

I Belgien lukkede en strejke blandt sikkerhedsvagterne Bruxelles Lufthavn i går. I dag er det norske flyteknikere, der strejker for højere løn. Og SAS har også udsigt til problemer

- Hvad man tjener i løn er alt efter hvor meget man får i ulempetilllæg.

- Det er nogle få, der tjener godt, men det er fordi de arbejder om natten, i weekenden og på helligdage.

106 ud af 400 mand strejker

Sådan siger Jan Skogseth fra Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), der lige nu har gang i en lønstrejke, til licensmediet NRK i dag.

De bedst betalte fly-teknikere har ifølge de norske medier snitlønninger på næsten 800.000 norske kroner (572.000 danske). Dem med almindelig arbedstid og weekendfri tjener rundt regnet 600.000 norske (430.000 danske). Og det er -17-18 procent - eller noget der ligner 70.000 kr for lidt - mener flyteknikerne.

Mekanikere i SAS har også indgivet strejkevarsel

Andre har fået 2,5 - I vil have 17

Hver fjerde af landets 400 teknikere er nu i strejke, flyselskaberne Norwegian og Wiederø må aflyse flyvninger og Jan Skogseth har fået dødstrusler og masser af kritik på nettet:

- Jeg vil ikke deltage en i hetz.

- Men i en situation, hvor sygeplejersker og lærere får 2,5 procent, er det utrolig umoralsk at kræve 17 %, selv om I synes I fortjener det.

Så bliver der dårlig stemning

- Så I må forstå, at der bliver en dårlig stemning, når I højtlønnede - i en situation hvor rejsebranchen er i knæ og folk for første gang i to år kan komme på ferie - kræver en lønstigning, der er seks gange større end resten af landet, skriver Aase T. således i en Facebook-kommentar om den norske strejke.

Titusindvis af belgiere gik på gaden i går - og truer med strejker de næste dage, der bl.a. rammer lufthavnene. Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

SAS-piloter varsler strejke fra 29. juni

I Belgien er lufttrafikken også ramt af uro, da mange medlemmer af de store fagforeninger forlod arbejdet for at protestere over høje leveomkostninger og lav løn i går. Ifølge Brussels Time vil de strejker med stor sandsynlighed føre til flyaflysninger de næste dage.

Tog står stille i England

I England begyndte en stor strejke blandt landets togpersonale i dag. Ifølge Politico.eu vil de 40.000 ansatte have en lønstigning på 7 procent, men hvad siger du?

Første dag med togstrejke i England. Her i Manchester. Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix

