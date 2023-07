Dødtræt: Scorer 13.600 milliarder

- Folk er dødtrætte af virksomhedernes grådighed.

- For mens man overalt kæmper for at få råd til mad eller helt basale ting som medicin og opvarmning, så har virksomhederne indkasseret milliarder af dollars i ekstraordinære, uventede overskud.

- Det er uanstændigt.

Og regeringerne giver dem lov

Sådan siger Oxfam Internationals direktør Amitabh Behar i dag om det monsterregnestykke organisationen - der kæmper mod ulighed - har lavet ud fra magasinet Forbes liste over kæmpefirmaer.

Tal fra IMF viser, at næsten halvdelen af den inflation vi kæmper med, skyldes firmaernes overskud. Overskud er markeret med rødt. Kilde: IMF

Skruer skamløst på profitten

- Nogle få, men stadigt mere dominerende selskaber, monopoliserer markeder og sætter priserne skyhøjt for at fylde lommerne på deres rige aktionærer.

- Det er Big Pharma, energigiganter og store supermarkedskæder der helt skamløst har skruet op på deres avancer gennem både pandemien og den nuværende krise.

- Og det mest bekymrende er, at regeringerne – i mangel af regulering, herunder progressiv beskatning – har gjort det muligt, fortsætter Behar, der kan fortælle, at 722 af verdens største virksomheder tilsammen har indkasseret over 1 billion dollars, 6800 milliarder kroner, i såkaldt 'overnormale' eller 'uventede' overskud hvert år i de sidste to år.

Slipper for billigt

OXFAMs regnestykke viser, at 45 energiselskaber i snit har tjent 237 milliarder dollars, over 1600 milliarder kroner, om året i uventede overskud i 2021 og 2022.

Og at der i dag er 96 energi-dollar-milliardærer, der har en samlet formue på næsten 3000 milliarder kroner.

Et overnormalt overskud defineres som et overskud, der er ti procent højere end de overskud firmaerne bogførte i 2017-2020.

Megaoverskud forarger: De er jo ikke dygtige

I marts arrangerede Enhedslisten, SF, Greenpeace og Oxfam IBIS et protestmøde på Christiansborg med temaet: De store firmaer slipper alt, alt for billigt:

I Danmark er det 17 milliarder

- Vi ved fra Skatteministeriets egne beregninger, at en skat på overnormale overskud, der gælder alle brancher i Danmark, ville kunne give en indtægt til statskassen på 17 mia. kr. (kun fra selskaber med en omsætning på over 500 mio. kr.)!

Ret ekstreme eksempler

- Tænk, hvad man kunne få for det, skrev Christian Hallum fra Oxfam Ibis til nationen! om mødet. I løbet af forsommere har flere økonomer talt om 'greedflation' og for to uger kom IMF, FNs Internationale Valuta Fond med en analyse, der viste, at op mod halvdelen af den inflation vi kæmper med, skyldes firmaerne overskud, men hvad siger du?