Dømt til døden i Danmark: Flugt koster 40.000

De to små hvalpe, som blev fanget på den dansk/tyske grænse i september, er nu på vej hjem til Serbien. Fødevarestyrelsen har nemlig afgjort, at de skulle dø, hvis blev i landet.

- Min klage til Fødevarestyrelsen med anmodning om tilladelse til at opbevare dem i karantæne blev afslået.

- Desværre.

- Vi fik brev fra nævningenes hus fredag den 22/11 - og FVST gav os lørdag den 23/11 besked om, at aflivning af hvalpene skulle være afsluttet mandag den 25/11 kl 12.

- Medmindre returnering til Serbien var påbegyndt.

Se også: Frygter hundegalskab: Derfor skal Daisy og Alba dø

Er gået rent ind i dyrehjertet

Sådan indleder Rikke Christensen-Lee, direktør og dyrlæge i Dyreværnet en mail til nationen! om den i hendes og mange hundeelskeres øjne helt urimelige og barske måde, de danske myndigheder har behandlet de to små tsisu-hvalpe Daisy og Alba på.

De to blev - som du muligvis husker fra artiklen 'Kom illegalt fra Serbien: Nu bliver de truet med aflivning' - opdaget, da de blev forsøgt smuglet ind i Danmark. Og selv om flere tusinde danskere (herunde 13667 læsere her på siden) mente, at der var plads til dem i Danmark, så holdt myndighederne altså fast i at de udgjorde en risiko. Du kan se afgørelsen nedenfor - Rikkes mail fortsætter således:

- Derfor søgte vi straks mandag d. 25!11 på FB efter en familie i Serbien -og til alt held lykkedes det os!

Jeg flyver ned med dem

- Vi købte derfor de tidligste billetter til direkte fly vi kunne finde, og ser nu frem til en lykkelig slutning for de to piger (som trods mit hærdede dyrlægehjerte bare er gået rent ind hos mig…).

- Jeg flyver nu selv ned med dem og tjekker at familien er den rette.

- Pris ca 40,000 kr i alt.

- Jeg har også steriliseret hvalpene.

- For én ting er sikkert - de skal ikke mere igennem, skriver Rikke, der har sendt billeder med fra lufthavnen.