Døren til helvede: Sådan får Hizb ut-Tahrir 100.000 danske medlemmer

Hvis vi forbyder Hizb ut-Tahrir, så vil de rekruttere og organisere sig på en måde, vi ikke har set før, skriver Chadi Hassan, der hellere vil have fredelige, fornuftige og moderate muslimer til at tage et opgør med den integrationsmodvillige forening.

- Hizb ut-Tahrir skaber splid i samfundet og hjernevasker unge.

- Men det hjælper ikke noget at forbyde foreningen.

Sådan indleder Chadi Hassan et brev til nationen! om den seneste tids skriverier og afsløringer i bl.a. Berlingske, der har vist at foreningen Hizb ut-Tahrir bevidst modarbejder integrationen.

Kan ikke tales til fornuft

Chadi - som tidligere har skrevet kommentar-hits - synes nemlig ikke dem, der vil forbyde Hizb ut-Tahrir har forstået hvordan foreningen arbejder. Og han vil gerne anvise en metode, der i hans øjne er bedre til at imødegå de integrationsfjendtlige.

Hans brev - som du gerne måde dele til især moderate, fornuftige og nedtonede muslimer - fortsætter derfor således:

- Ahmed Akkari har i sin bog 'Min afsked med islamismen' beskrevet, hvordan islamister i flere år målrettet er gået efter at ødelægge forholdet mellem herboende muslimer og den danske befolkning.

De er helt i opposition til vestlige værdier

- Og man kan ikke tale Hizb ut-Tharir til fornuft, fordi deres livssyn på verdensorden er så fundamentalt anderledes og helt i opposition til vestlige værdier, demokrati og normer.

- Udfordringen med Hizb ut-Tahrir er ikke noget nyt i Danmark, og det er noget vi har hørt om flere gange, uden at der blevet gjort noget.

- Men Mette Thiesen fra Nye Borgerlige udtalte på et tidspunkt at hvis hun blev valgt ind til folketinget så vil hun arbejde på at forbyde Hizb ut-Tahrir.

- Det er meget naivt at tro det vil ændre noget som helst.

De er dygtige, veluddannede og meget intellektuelle

- Hvis Hizb ut-Tahrir er gode til noget, så er det propaganda, og de ved præcis hvordan de skal tiltrække flere unge, fange deres opmærksomhed, få dem ind i partiet og trænge ind i deres sind og ødelægge dem med hjernevask.

- De er nemlig dygtige, veluddannede og meget intellektuelle.

- Det er sværere at bekæmpe ideer og tanker hos mennesker end at nedkæmpe dem militært.

- Hvis man forbyder Hizb ut-Tahrir, så vil de rekruttere og organisere sig på en måde, vi ikke har set før.

De kan nemt få 100.000 medlemmer

- Hvis bevægelsen i dag f.eks. har 10.000 eller 30.000 medlemmer, så vil de nemt få 70, 80 og 100.000 medlemmer. (det er Chadis tal - et tidligere medlem anslår i Berlingske, at foreningen har cirka 100 medlemmer, men at flere har deltaget i foreningens stormøder red).

- Vi vil åbne dørene til helvede, og situationen vil komme ud af kontrol og blive langt værre. Det nytter ikke noget, for det er jo præcis det Hizb ut-Tahrir ønsker.

- Forbyder man dem går de under jorden. Flere unge vil blive tiltrukket, og flere vil støtte dem.

- De vil bruge propagandamaskinen til at rekruttere og tiltrække flere mennesker; man giver dem en undskyldning, gode grunde og muligheder til at blive endnu stærkere.

Et martyrium i kældre, klubber og moskeer

- Man giver dem et martyrium, og det bliver svært at holde øje med deres aktivitet, fordi de flytter ind i private hjem, i kældre, klubber og i moskeer.

- Det vil gradvist også gå udover almindelige fredelige muslimer, fordi moskeerne lige pludselig bliver et tilholdssted for flere yderligtgående og ekstreme islamister.

- Man risikerer altså at styrke Hizb ut-Tahrir frem for at svække dem.

- Selv hvis grundloven skulle sige god for, at man kan opløse foreningen, så løser det ikke noget.

Man kan ikke smide folk med andre ideer ud

- For selv hvis foreningen opløses så vil de mennesker stadig være her og der vil blive flere af dem - spredt over hele landet.

- Man kan nemlig ikke smide folk ud fordi de har andre ideer til hvordan et samfund bør være. Og vi kan hellere ikke blive ved med at begrænse demokratiet for at forsvare det.

- Vi kan ikke gå imod vores egne værdier.

- Men til gengæld kan man smide folk ud, hvis de overtræder vores lovgivning eller hvis de via vold forsøger at omstyrte demokratiet.

- Lige her er Hizb ut-Tahrir lysår foran og den har de også gennemskuet.

De har valgt den kloge vej

- De arbejder nemlig med folks hjerner og med at omvende dem, så det hele foregår ideologisk i folks mentalitet.

- Hvis de havde valgt den voldelige kamp som islamisk stat, så var de blevet knust og aldrig fået en chance. Men de valgte altså den klogere og svære vej for os andre.

- En vej hvor det kræver flere ting at bekæmpe og besejre dem.

- Det er også en kamp vi kan risikere at tabe, hvis vi ikke gøre de rigtige ting.

- Der findes ikke en konkret løsning, men det er forældrenes ansvar at opdrage deres børn til at blive gode samfundsborgere.

Husk: De fleste muslimer støtter ikke Hizb ut-Tahrir

- Hvis forældrene ikke magter det, så bør samfundet skolerne og vores institutioner løfte det ansvar. For deres skyld og for landets skyld og fremtid.

- Vi må huske på at Hizb ut-Tahrir er en lille gruppe mennesker og at flertallet af muslimerne i Danmark ikke bakker op om dem og deres livsopfattelse, men er fredelige og lever deres liv helt normalt som andre danske medborgere.

- Men. Muslimerne - selv de moderate af dem og de mere fornuftige og nedtonede - vil være gode til at bekæmpe Hizb ut-Tahrir.

Nydanske muslimer skal tage et opgør

- Det vil være Hizb ut-Tahrirs værste mareridt hvis nydanske muslimer i Danmark skabte bevægelser og tog et opgør med dem.

- Vi har allerede MINO Danmark som arbejder for minoriteter og modarbejder Hizb ut-Tahrir og det er et skridt i den rigtig retning.

- Men vi er nødt til at gøre meget mere. Der skal gøres flere ting.

- Vi skal udstille deres hykleri og bekæmpe dem med vores viden, fornuft og vores frihed og det vi tror på, og her vil danske muslimer være bedst.

Det er ikke nemt, men det er rigtigt

- Det er den eneste vej frem og det er ikke en nem vej, men det er den rigtige.

- Hvis vi træffer de forkerte beslutninger, så risikerer vi at skyde os selv i foden og konsekvenserne af vores beslutninger vi være katastrofale for Danmark, skriver Chadi, men hvad tænker du?

Fordærvede, lave vestlige kultur

Berlingske offentliggjorde for en uge siden et strategipapir fra Hizb- ut-Tahrir, hvoraf det skal fremgå, at organisationens formål er at bekæmpe integrationen af muslimer og forhindre, at de bliver påvirket af 'Vestens tanker, kultur og værdier' og de vantro, der risikerer at drukne muslimer med bopæl i f.eks. Danmark 'i den fordærvede, lave vestlige kultur'.