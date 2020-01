Dørmand afviste kurder med skæg: Han er problemet

De - altså dørmændene - sagde det direkte: Han er problemet. Og de igen argumentet, at han så for hård ud, delvis grundet sit skæg, skriver Emil om at blive afvist på diskoteket.

- Det kan da godt være at det er skægget, der gør I kommer bagerst i køen til diskoteket.

- Det kan vel også være fordi I er mænd i flok - og ikke har kvinder med.

- Det kan være fordi I er højt råbende, eller fordi de lige har lukket 5 ind fra White Pride.

- Det kan skyldes en vifte af forskellige årsager, men højest sandsynlig fordi I er mere brune og kommer i flok.

Blev afvist ved mere end tre klubber

Sådan skriver Anita F i en af de 56 kommentarer, der er skrevet på Politikens Facebook-profil om 20-årige Emil F, der fortæller om sine byture med vennerne. Byture, der ikke er specielt festlige, fordi de oplever at bliver afvist af dørmændene:

- Vi gik ned ad Vestergade og Kattesundet, hvor der er mange klubber og barer.

- Til min overraskelse, men som mine venner havde forventet, blev vi afvist ved mere end tre klubber og barer. Absurd.

- Det argument, der blev brugt for at afvise os ved klubberne, var ikke vores påklædning, men handlede primært om én ting: vores skæg, skriver Emil i indlægget, og fortæller også, at hans palæstinensiske ven fik den her besked:

Prøv at barber dig og kom igen i morgen

- Hvis du barberer dit skæg af og kommer tilbage i morgen, kan du måske komme ind'.

56 af Politkens Facebookvenner har reageret på indlægget - otte med en grædende smiley. men kigger man videre i kommentarerne, er der ikke meget opbakning til Emil og hans skæggede venner:



- Hvis folk der ligner Emil, opførte sig ordentligt, ville der reelt ikke være noget problem.

- Diskrimination kommer ikke af ingenting. Det er bare et faktum, skriver AnneJ således, og Erik S har høstet 32 likes for denne konstatering:

- Mænd med skæg i 1930'erne: 'Vi dræber bjørne med de bare næver'.

- Mænd med skæg i 2020: 'Er denne håndcreme økologisk'?, skriver Erik, men hvad tænker du?

