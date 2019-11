Dørmand smed indvandrer-pige i gulvet: Ville bare hjælpe

- Jeg vil gerne fortælle min historie om, hvad der skete ved Bodegaen 10.11.2019 om morgenen, hvor en dørmand angreb mig og brugte ekstrem vold på mig foran alle.

- Hvilket var unødvendigt, da jeg hverken var til fare for mig selv eller andre i baren.

- Alt skete inden for 5 minutter, efter at jeg havde stillet dørmanden et spørgsmål omkring, hvorfor han ikke tager en person - en af mine bekendte - ind.

- Jeg selv var allerede inde og var sammen med mine andre venner. Vi var omkring 7-8 stykker den nat - 5-6 piger og 2-3 mænd - der kom ind uden problemer.



- Vi kom fra Loulou, og jeg var den eneste, der lagde mærke til, at manden ikke blev lukket ind.

Efter 12 år i Danmark: Lige begyndt at gå i byen

Sådan indleder Ashlihan L. et brev til nationen! om en dørmand, der først ikke ville fortælle, hvorfor han afviste en af hendes bekendte, og derpå smed hende på gulvet og vred hendes arme rundt, da hun ikke ville forlade stedet.

Nationen! har bedt Bodegaen om kommentar til klagebrevet og spurgt, om de - efter at have set deres video-overvågning igennem - mener, at deres dørmand har opført sig korrekt. Deres svar kan du se nedenfor.

Aslihans brev fortsætter således:

- Jeg har boet i Danmark i 12 år, og det er kun den sidste måned, at jeg er begyndt at gå i byen med nogle venner.

- Jeg drak kun 3 genstande hele natten og ellers vand, fordi jeg danser. Det er derfor, jeg går til byen. Ikke for at drikke.

- Dørmanden blev irriteret over mit spørgsmål og råbte, at hvis jeg ikke var glad, så måtte jeg gå ud.

- Da jeg nægtede og sagde, at jeg har det fint, hvor jeg er, prøvede han at smide mig ud.

Han greb mig og prøvede at kaste mig ud

- Han greb mig og prøvede at skubbe eller kaste mig ud af døren, men jeg holdt døren fast og skubbede ham væk.

- Så tog det 1 sekund, og jeg lå nede på gulvet, og han sad på min ende og begyndte at hive fat i mine arme.

- Han trak min venstre arm om bag ved min ryg, og jeg hørte mine knogler knække og brage, og han trampede på mig med sit knæ og satte et af dem på mit hoved.

- Så tilkaldte han politiet, og jeg blev taget ud af Bodegaen med håndjern. Jeg spurgte dem så, under hvilken lov de anholdt mig, for jeg er jo ikke kriminel, men politiet hørte ikke efter hvad jeg havde at sige, plus de sendte mig til detentionen og behandlede mig som en, der havde gjorde gjort noget virkelig forkert.

Synes ikke han var spor konfliktløsende

- Jeg synes ikke, den dørmand kan være egnet til det her job. Han er, som jeg oplevede det, ikke spor konfliktløsende, men konfliktstartende.

- Jeg håber, at det her kan være med til skabe retfærdighed og fokus på, at hvordan en vagt/dørmand skal behandle 'kunder' i byen.

- At de gennemfører et kursus med et par lektioner i konfliktløsning, hjælper åbenbart ikke til, at de forstår, hvem de står overfor i byen, skriver Ashlihan, og Simon fra Bodegaen skriver til nationen!, at han er klar over, at der har været en episode, men at han ikke kan udtale sig, da han ikke var der.

Rigtigt at melde det til politiet

- Vi undersøger selvfølgelig sagen ved vores dørmandsfirma, da vi kun er interesserede i at have dørmænd, der behandler vores gæster ordentligt.

- Den rigtige vej for gæsten -hvis hun er blevet behandlet uansvarligt - er at melde det til politiet, så hun har gjort det rigtige.

- Politiet var selv involveret i episoden, så forhåbentlig ved de, hvad der er op og ned, skriver Simon.

Politiet: Vi har fået en anmeldelse

Østjyllands Politi bekræfter i øvrigt over for nationen!, at de har modtaget en anmeldelse om 'en voldsepisode, der skulle have fundet sted natten til søndag på Åboulevarden i Aarhus.