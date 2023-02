Døve-Erling til P-vagt: To gange?

Erling føler sig forfulgt af en P-vagt, der har givet ham to bøder når han er til kontrol i hørecenteret i Roskilde. Men Apcoa/Europark kan ikke se, at de har gjort noget forkert

- Hej jeg hedder Erling.

- Jeg er 74, og hører ikke så godt.

- Jeg går derfor til kontrol i Roskilde hørecenter, men det er ret dyrt.

- For selv om jeg stempler min parkering ind på deres iPad, for at blive godkendt til parkering, giver de mig bøder.

Blev godkendt kl. 12.32 - fik bøde kl. 12.38

Sådan indleder Erling W et brev til nationen! om den P-vagt, der nu ti gange har givet ham en p-bøde, selv om hans bil er registreret korrekt. Erling har forsøgt at fortælle Apcoa/Europark, at de altså er galt på den, men de bliver ved med at sende rykkere. Dem er Erling træt af, for så mange penge har han heller ikke, og nu håber han at et opråb på nationen! kan få Apcoa på bedre tanker. Han brev – som nationen! har bedt Apcoa/Europark kommentere – fortsætter nemlig således:

Annonce:

- Når jeg kommer ned til min bil, er der sat en gul seddel i min forrude, skønt at jeg har afsluttet min parkering lovligt. Og under de 2 timer man må holde der.

- Det er ikke kun sket 1 gang, men 2 gange. Og det er den samme vagt.

Og der er en anden, der heller ikke vil betale

- Den første fik jeg den 22.06.2022 den anden den 24.10.2022. Som man kan se på billederne, er de stemplet/godkendt den 22.06. Kl. 9.44 til 11.44, hvor afgiften er skrevet kl. 10.18 ca. en halv time inde i tiden.

- Den 24.10 er jeg godkendt kl. 12.32 til 14.32. Her er afgiften skrevet 12.43.

- Der var en anden på mit høre-hold, der har prøvet det samme og som heller ikke vil betale, skriver Erling og nationen! har bedt Apcoa svare på, hvorfor man får bøde, når man har lov til at parkere der, og det svarer de - undtagelsesvist - på sådan her:

Der er skilte og der kræves særlig tilladelse

- Ved indkørsel til og på parkeringspladsen fremgår det af skiltningen, at parkering kun er tilladt med gyldig p-tilladelse.

Annonce:

- Herud over fremgår 'Se særlig skiltning'. hvorved parkanter er oplyst om, at der på pladsen kan være særlige regler for parkering gældende i udvalgte båse.

- Inde på parkeringspladsen er skiltning opsat ud for særligt reserverede båse.

- Af disse skilte fremgår det til hvem den pågældende parkeringsbås er særligt reserveret. Eksempelvis til 'Copenhagen Medical'.

- Parkering i disse specielt reserverede båse kræver en særlig tilladelse i overensstemmelse med skiltet.

Og det har Erling fået at vide

- Jeres læser har I begge tilfælde parkeret ud for sådan særligt reserveret skiltning, hvilket jeres læser ligeledes er oplyst om, på baggrund af den henvendelse han har fremsendt, skriver Apcoa, der også gør opmærksom på at skiltningen på området er opsat i overensstemmelse med BEK nr. 202 af 28/02/2014, der dikterer regler og vilkår for udformning og placering af skiltning på private parkeringspladser.