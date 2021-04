Domstol: Skolebørn kan slippe for test og mundbind

En mor til to skolebørn klagede til familieretten i den tyske by Weimar over corona-restriktionerne på skolerne. Domstolen giver hende ret, og nu raser debatten.

- Beslutningen rejser alvorlig proceduremæssig tvivl.

- Og spørgsmålet om afgørelsen overhovedet har nogen juridisk virkning, skal nu gennemgås af en højere domstol.

Forbyder tvang

Sådan skriver Steffen Dittes, medlem af land-dagen i den tyske delstat Thüringen for venstrefløjs-partiet Die Linke, på twitter om den ret så kontroversielle afgørelse, familieretten i byen Weimar har truffet om to skoleelevers brug af mundbind og deltagelse i corona-test-programmet.

Efter klager fra en mor til to børn, har retten - ifølge bl.a. magasinet focus.de - nemlig udstedt et midlertidigt påbud, der forbyder elevernes skoler, at kræve obligatoriske masker og coronatests.

Og ifølge Tysklands største avis, Bild, er delstatens undervisningsministerium nu ved at finde ud, hvordan skolerne skal forholde sig i situationen:

Hvordan skal det håndteres?

- Undervisningsministeriet udveksler nu synspunkter med skolerne om, hvordan man skal håndtere de to børn, der er berørt af beslutningen.

- Infektionsbeskyttelsesforanstaltningerne for alle lærere og studerende finder iøvrigt fortsat anvendelse, siger ministeriet ifølge Bild.de.

Forældre klager over test i skolerne

Dommen - der lige nu skaber en del debat på den tyske del af internettet - fylder hele 178 sider. Og for en lille måned siden skabte et brev til nationen! om samme emne - skolernes krav til elever om brug af mundbind/test - også en del debat. Brevet var skrevet af en far, der mente, at datterens skole tog for let på corona-reglerne.

95 procent af eleverne er testede - så sikkert

Skolen tillod nemlig at elever deltog i undervisningen - uden at være blevet testet.

Skolelederen havde skrevet således til faderen:

- Da 9. årgang i går mødte ind var alle på nær en eller to i hver klasse testet.

- Langt de fleste forældre og elever efterkommer altså opfordringen.

- Jeg tænker, at 'ude' og 95% testede gør det så sikkert, som det er muligt i disse coronatider'.

