DR-vært svinet til: Kan godt forstå du ryger ned i depressioner

- Wow!!..anti-semit Signe!... serious!!!...

- Er du stolt af at have luftet din himmelråbende uvidenhed omkring omskærelse samt grotesk tamme humor i en ufatteligt pinligt quizz, hvor du kun kunne støtte dig til indslag fra 2012 og 2014?

Dit lave selvværd er så tydeligt at man får ondt i tænderne

Sådan skriver Sarah S i en ret så arrig og personlig Facebook-besked til Signe Molde, efter at TV-værten tog emnet omskæring op i sin quiz på DR2 søndag aften. I 15 minutter lavede Signe Molde satire med det følsomme emne og gjorde bl.a grin med tidligere overrabbiner Bent Lexner og medlem af Etisk Råd, Signild Valgårda.

Her kan du se programmet

Mere end 27.000 danskere har pt skrevet under på et borgerforslag, der - hvis det når 50.000 underskrifter inden d. 1. august - skal behandles af Christiansborg. Men Sarah mener tydeligvis ikke, at Signe Moldes program bidrog med noget som helst positivt:

- Det er grimt!.. og din usikkerhed og dit lave selvværd er så tydelig, at man får ondt i tænderne.

Du er et meget sølle menneske

- Kan kun forestille mig, at det må ligge til grund for den vulgære og ubegavede måde, du hænger kompetente mennesker ud!!

- Kan godt forstå, at du ryger ned i depressioner, når du skal stive dig af på hadtale og fakta forvanskning..

- Du er et meget sølle menneske, som kun kan slippe af sted med sådan noget på DR, skriver Sarah, og Lissi S - det godtnok bruger lidt færre ord - er ret enig:

- Jeg synes, det var et ubehageligt indslag om drengeomskærelse.

- Hvad man end synes om emnet, bør det efter min mening diskuteres sagligt og er uegnet i en underholdningsudsendelse, skriver Lissi.

Eminent dygtigt lavet

Andre er dog mere begejstrede, og Peter T mener ligefrem at programmet var genialt:

- Det var eminent dygtigt lavet Signe!

- Forrygende morsom og højaktuel satire og samtidig grotesk, uhyggelig og rystende vigtig!

- Simpelthen genialt ❤.

Men hvad tænker du? Må man lave satire med omskæring? Og er man anti-semit, hvis man gør det?

nationen! har sendt Facebook-beskederne til Signe Molde, som har denne kommentar:

- Jeg er helt klar over, at omskæring er et følsomt emne, men det har for mig, aldrig været et argument for ikke at tale om det.

Signe Molde: Jeg lider ikke af depressioner

- Naturligvis er jeg ikke anti-semit og hvis man er i tvivl, så er det bare at se udsendelsen – der er intet antisemitisk indhold.

- Det er jo ikke anti-noget-som-helst at tage et emne op. J

- Jeg er klar over at jeg muligvis har trådt nogen over tæerne her – hvilket aldrig er min hensigt - men det kan desværre sjældent undgås, når man laver satire.

- Vi står 100% ved det vi lavede omkring omskæring af drengebørn.

- Ps. lider i øvrigt ikke af depressioner – er for det meste i ret godt humør bla over at se folks holdninger blomstre på Facebook – uanset om de er for eller imod et forbud.

- Og så sidder jeg i øvrigt ligenu og kigger udover forhuden og frem mod vores næste program som forhåbentlig bliver lige så sjovt som det sidste:), skriver Signe.