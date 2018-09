Dramatisk måling: Det svenske valg skal gå om

Det bliver vanskeligt for de folkevalgte at danne regering i Sverige og 49 procent af svenskerne ser det som sandsynligt, at de snart skal stemme igen.

- Hvilken børnehave.

- Skal vi ha 4 år på det her niveau?

Sådan skriver Johan T i en af de kommentarer, der er skrevet på den svenske avis Aftonbladets Facebook-profil om en meningsmåling, der viser at hele 49 procent af vælgerne regner med at de snart skal stemme igen.

Kan tage uger

Målingen kommer på dagen, hvor de politikere, der blev valgt for 2 uger siden, holder første møde i rigsdagen. Første punkt på dagsordenen er valg af den formand - eller talman, som de hedder i Sverige - der i den næste tid skal se, hvilken statsministerkandidat, der kan et samle flertal bag sig. Og i den fastlåste situation, der hersker i Sverige - hvor den røde og den blå blok er stort set lige store - bliver det vanskeligt.

- Det her er noget, som sagtens kan tage flere uger endnu. Den svenske rigsdag har nu fire chancer for at vælge en statsministerkandidat, og hvis ikke en af de fire afstemninger resulterer i et flertal, så skal svenskerne til valg igen, siger DRs korrespondent Anna Gaarslev i dag.

Se også: Andre kan se din stemmeseddel: OSCE sender valg-observatører til Sverige

De 49 procent er også dem der skriver valgfusk

Nyvalg er udelukket, sådan som jeg ser det, da det ikke vil gøre den store forskel.

- Men det ville være befriende, hvis partierne stopper med det her sandkasseniveau, og bliver enige om, hvordan regeringen skal se ud.

- Og de 49 procent, som vil have nyvalg, er vel de samme, som skriger at der er foregået valgfusk.

- Den slags giver jeg ikke meget for, skriver Eric W i en anden kommentar på Facebook, men hvad tænker du?