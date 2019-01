Drenge ringede på døren og ville lege: Tiårig pige sagde nej og fik tæsk

'Det kan godt give lidt udfordringer på venstre fløjen, når kvindekamp og islam kolliderer.'

'Hvordan forholder man sig nu mest politisk korrekt til den sag?'

Sådan skriver Johnny A. i en af de 23 kommentarer, der er skrevet på Politikens Facebook-profil om de tusindvis af reaktioner, der er kommet på Sara Omars bog 'Dødevaskeren'.

Modige kvinder tager opgøret

'Den største respekt til hver og én af de kvinder som vælger at kæmpe frem for at lade sig undertrykke!!'

'Sara Omars bog er bestemt ikke blevet udgivet forgæves', skriver Rebecca W., og Annie H. fortsætter:

'Endelig forstår de kvinder, at de selv må tage affære. Det hjælper ikke, at andre gør det på deres vegne.'

'Så tillykke til de modige kvinder, der nu tager opgøret.'

Kammeraterne ville lege - så fik tiårig tæsk

Forfatteren har nemlig givet mange indvandrer- og flygtningekvinder mod på at gøre oprør mod den vold, undertrykkelse og sociale kontrol, de lever med. Og Politiken har talt med flere af kvinderne - bla. 'M', der i dag lever med ny identitet og nyt mobilnummer i et såkaldt 'safe house' på en hemmelig adresse af frygt for sin familie.

Hun fortæller, at kontrollen begyndte da hun var ni-ti år, og hun ikke måtte gå på legepladsen, ikke sove hos veninder og skulle skynde sig hjem fra skole. Og at volden begyndte, den dag en flok kammerater ringede på døren og spurgte, om hun ville med at ud at lege:

Der havde været drenge med

- 'Ikke lige nu', svarede pigen, der godt var klar over, at hun ikke måtte, og lukkede døren og vendte sig om. Der stod hendes far.

- Og så blev jeg ramt af den største lussing. Sådan begyndte det. Fordi der havde været drenge med for at spørge, fortæller 'M', der fra da af måtte finde sig i slag fra både far og brødre, der holdt øje med hende:

- Det var et helvede.

- Det var, som om de mente, at de var ansvarlige for at opretholde mit ry som ærbar kvinde.

- Var der nogen, der så mig ude efter klokken 18-19-stykker, betød det for dem prostitution, siger 'M', der fik mod til at flygte fra sin irakiske familie efter at have læst Sara Omars bog.

Hver fjerde har problemer med drengevenner

I september 2018 udkom rapporten 'Unges oplevelser af negativ social kontrol', som Als Research skrev for Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Rapporten viste, at unge med ikke-vestlig oprindelse i langt højere grad end unge med dansk eller vestlig baggrund oplever negativ social kontrol og indskrænkning af deres frihed:

I den kultur må drenge mere end piger

F.eks. må 12 % af de minoritets-etniske piger mellem 15 og 17 år ikke have venner af det modsatte køn, og 13 % ved ikke, om de må.

Og blandt de 18-29-årige oplever 25 % af minoritets-etniske kvinder og 28 % af de minoritets-etniske mænd, at hensynet til familiens ære betyder ’alt’ eller ’meget’ for, hvad de må i deres hverdag. Leisha - en af de kvinder, der havde bidraget til rapporten - fortalte bl.a.:

- Jamen, i den kultur så må drenge og mænd jo mere, end piger må på det punkt.

- Min bror, han gør jo, hvad han vil, men når det kommer til mig, så er det jo meget mere kontrolleret, sagde Leisha.

I 2017 institut for menneskerettigheder en rapport om ekstrem social kontrol, og de anbefalede bl.a., at skoler med mange elever med minoritetsbaggrund ansætter særlige rådgivere, men hvad siger du?

