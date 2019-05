Driver politikerne til vanvid: Atom-Thomas vil have svar

- Her i valgkampen har jeg endelig fået chancen for at spørge politikerne ansigt-til-ansigt, hvad de mener om atomkraft?

- Og modsat min forventning, så fejler velviljen ofte ikke noget så længe man er på tomandshånd.

- I hvert fald har de alle en klar mening om atomkraft.

- Kandidaterne ved nemlig udmærket, hvor stor en forskel kerneenergien kan gøre for klima og pengepung. Bare se på Sverige og Frankrig, der har billig og CO2-fri elektricitet.

- Alligevel har jeg aldrig set en politiker her i Danmark have atomkraft på sin valgplakat. Har du set det?

- Eller i de pjecer og flyers som de står på stationer og uddeler? Eller at en politiker i en tale kommer ind på atomkraft (Pernille Vermund er den undtagelse der bekræfter reglen).

Valgmødet handlede om klima - ingen nævnte atomkraft

Sådan indleder Thomas G, formand for REO (Danmarks forening for atomkraft gennem 40 år) et brev til nationen! om den jagt på politikere, der vil forholde sig til atomkraft som del af klimaløsningen, han har været på i valgkampens første uger. Thomas - som du muligvis kan huske for den klage, han kom med her på nationen! over at DR Debatten først inviterede ham til en klimadebat, men derefter aflyste ham - vil nemlig gerne høre, om du har bemærket nogle politikere, der har talt om kernekraft i valgkampen. Hans brev - som du er meget velkommen til at dele, til alle der går op i klima - fortsætter nemlig således:



- Forleden var jeg til et vælgermøde på Østerbro, hvor alle partier (undtagen Stram Kurs) havde en kandidat i panelet.

- Debatten skulle kun handle om klima og det kom den også til. Men ikke en eneste gang blev ordet atomkraft nævnt.

Smilede bare - og gik videre

- Og da jeg på et møde i Slagelse spørger Joan Kragh fra Alternativet 'hvorfor de ikke vil tale atomkraft selvom de er så bekymret for klimaet?' smiler hun og går videre, uden på nogen måde at svare.

- På samme spørgsmål fra en elev på Herlufsholm gymnasium svarer Morten Dahlin fra Venstre slet ikke, Zenia Stampe fra Radikale vil kun tale om affaldet og Tom Bressendorff fra Socialdemokratiet affærdiger spørgsmålet med, at vi heller ikke har nogen ekspertise på området (han har åbenbart ikke hørt om Seaborg Tech. – et dansk reaktordesign firma som har vundet international anerkendelse).

- Den unge kandidat fra LA, Laura Lindahl, undrer sig: Hvorfor skal atomkraft være sådan et forbudt emne i politik at der ikke engang er flertal for at forske i det?

- Navnlig de unge forstår ikke alt det tys-tys. 24-årige Anne Valentina fra SF vil gerne have forskning i atomkraft. Men hendes formand Pia Olsen Dyhr erklærer: 'Det er på Månen at tale om atomkraft'.

Forstår ikke politikernes tavshed?

- Næstformanden Lise Müller går kun modvilligt med til forskning heri fordi jeg i en paneldebat i Hillerød fanger hende i at sige 'man kan da ikke være imod forskning', hvorpå jeg spørger hende om dette også gælder atomkraft?

- Så med stor ihærdighed og stædighed kan man være heldig og fange en etableret politiker på det forkerte ben og således aftvinge et imødekommende ord om atomkraft. Men helst rør de ikke ved emnet med en ildtang.

- Hvad er grunden til tavsheden om atomkraft trods energikildens åbenlyse relevans for klimakampen?

- Er al snakken om at være grøn bare forfængelighed?

Tør de ikke være ærlige?

- Og hvorfor har politikerne i det hele taget så svært ved at sige deres mening ligeud, uden (grøn) spin?

- Nu vover jeg halsen og kommer med en kættersk tanke (selvom Sankt Hans bålet er nær):

- Måske kunne danske politikere lære lidt af Trump: Han bragede ud med alle sine skæve meninger – og vandt. skriver Thomas G, men hvad tænker du?

Energinet oplyste tilbage i april måned, at 3 procent af den strøm, der bliver brugt i Danmark kommer fra svenske eller tyske atomkraftværker, men hvad synes du?

