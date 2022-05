Droppede gas: Farvel-bøde på 12.500 kr

Han mente, at han gjorde en god gerning ved at droppe gaskomfuret og købe en elektrisk induktionsplade. Men da han fik regningen for at droppe gassen, fik han et chok

- Jeg blev oprørt i går.

- Jeg bor i hus i Brønshøj – og har haft bygas i køkkenet i mange år.

- Men …. påvirket af krig i Ukraine, afhængighed af russisk gas og almindelig klima-bevidsthed har vi netop købt en induktionskogeplade.

- Altså gået elektrisk – som alle siger vi skal.

Næsten alle mener vi skal væk fra gas

Sådan indleder Hans G. et brev til nationen! om klima, energi – og prisen på at være klimabevidst. For da Hans meddeler Hofor, at han gerne vil lukke for gassen, fik han et chok.

Det koster nemlig 12.500 kr. at nedtage måleren og afskære ledningen, og Hans må ikke selv gøre det eller få en VVS´er til at gøre det, for da Hofor har monopol på leverance af gas i Hans’ område, har de også monopol på at nedtage anlæg.

Det synes Hans er for ringe – hans brev, som Hofor kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

Så det er da en vild praksis

- Et stort set enigt Folketing skruer jo op for diverse støtteordninger for at få os til at udfase gasfyr og anden fossil energi i vores hjem.

- Og det koster 6000 at koble et nyt hus på, men – når fælden er klappet og man er i monopolets hænder – koster det altså lige det dobbelte at komme ud af aftalen igen.

- Stavnsbånd og rigtig dårlig forretningsmodel. Og den ville ikke gå i ret mange andre sammenhænge.

- Altså et tip om en – synes jeg – ret vild praksis hos vores lokale monopol.

Bygas er 100 procent klimabevidst lige om lidt

- Og så er det bare rigtig mange penge for mange mennesker, skriver Hans, og nationen! har spurgt HOFOR, hvorfor det koster 6000 at blive koblet på gas – og 12500 at bliver frakoblet? Og om tror, at de 12.500 kr afholder nogen fra at droppe gassen?

Og det svarer Hofor på sådan her:

- Her i HOFOR er vi også klimabevidste.

- Faktisk regner vi med at kunne tilbyde vores 300.000 bygaskunder i hovedstaden 100 pct. CO2-neutral bygas allerede om tre år.

- Vi er ved at udvikle en selvforsynende bygasforsyning baseret på biogas fra københavnernes eget spildevand.

Og allerede 60 procent CO2-neutral i dag

- Allerede i dag er vi mere end halvvejs, da bygassen er ca. 60 pct. CO2-neutral, og med en ny stor biogasaftale med BIOFOS, som vi netop har indgået, kommer vi op på 85 pct. CO2-neutral bygas i 2024.

- I forhold til dit spørgsmål om prisen for at komme ud af bygastilslutningen kan vi oplyse følgende, at man som kunde har enten:

A. En aftale, hvor man betaler et årligt abonnement for at have adgang til bygassen. Her er det helt gratis at ”melde sig ud” efter tre år.

B. En aftale, hvor man ikke betaler for et årligt stikabonnement. Her betaler man for at blive frakoblet. Det koster i år 12.500 kr. inkl. moms.

- Som kunde har man mulighed for at skifte til aftale A, hvor man gratis kan blive koblet af efter tre år. Man kan kontakte HOFOR for at høre mere om denne mulighed.

Og 12.500 er mange penge - men der skal laves en del

- Man kan godt synes, at det er mange penge, men der er også en del, der skal tages hånd om, når en kunde skal afkobles.

- Måske også mere, end de fleste ved.

- Vi er en offentligt ejet virksomhed, der ikke skal give overskud eller underskud, men hvor der skal være balance mellem indtægter og udgifter.

- Prisen på at blive koblet af gassen følger nogle helt faste regler, hvor gebyret skal afspejle den faktiske udgift. Gebyret reguleres én gang om året og er udtryk for et gennemsnit af udgiften i de situationer, hvor der året før har været gennemført en afkobling.

Så måske du skal beholde dit gaskomfur?

- Men i lyset af vores mål om at være fuldstændig CO2-neutrale om tre år – og dermed samtidig fri af russisk gas, håber vi, at du kunne finde på at beholde din tilslutning til bygassen, skriver HOFOR, men hvad tænker du?