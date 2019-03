Droppede lejlighedskøb: Skulle betale 90.000 ekstra for 'inventar'

Hvis man ville købe den rare andelslejlighed, skulle man betale for bl.a. gardin, vasketøjskurv og vægdekoration. Ville du have sagt ja?

- Da jeg så den liste over inventar, grinede jeg.

- Og da jeg så, at man slet ikke kunne købe lejligheden uden at skrive under på, at man ville overføre 90.000 kr, så droppede jeg det.

- Jeg vil ikke købe en lejlighed på den måde, og banken skal jo også godkende de udgifter man har.

Gardin-tvang

Sådan lyder det fra en ung boligsøgende dansker, der synes at den del af boligmarkedet, der består af andelslejligheder, er svært at gennemskue.

Personen, hvis navn er nationen! bekendt, havde nemlig fundet en rar bolig i en stor uddannelsesby til en pris, der var rimelig (mere end 1 million og mindre end 2). Men kravet fra sælger om, at man bl,a skulle betale for et gardin, en vasketøjskurv og et hjemmelavet bord, betød at købet altså blev droppet. Nu vil personen gerne høre, om DU ville have gjort det samme, hvis du havde modtaget denne mail fra en sælger:

Pengene for inventarer skal indbetales seperat

- Hej,

- Tak for alle jeres mange henvendelser, det har været fuldstændigt overvældende og jeg har nu lukket for yderligere henvendelser, da jeg på nuværende tidspunkt har modtaget langt over 200 henvendelser på 2 dage nu.

- Sidst, men ikke mindst, så flytter jeg ind hos en kammerat og har derfor ikke mulighed for at tage mit inventar med.

- Inventaret er selvfølgelig ikke en den lejlighedssalget og beløbet for samme skal derfor ikke overføres sammen med købet, men som en separat overførsel.

Ingen fremvisning uden underskrift

- Hvis I stadig er interesserede i at købe lejligheden og overtage samme den 01. maj 2019, så skal I komme tilbage med underskrevet bank godkendelse, underskrevet salgsaftale for inventar og dernæst bliver jeg nødt til at udvælge folk til en eventuel fremvisning.

- (Bemærk at der bliver ingen fremvisning medmindre bank godkendelse og salgsaftale for inventar er underskrevet og sendt vedhæftet pr. mail til mig).

- Venligst kom retur hurtigst, så vi kan få stablet en fremvisning og et salg på benene, regner med at vi har underskrevet en salgsaftale inden slutningen af denne uge, skriver sælger, som ikke er vendt retur på nationens! henvendelse. Vi ville gerne høre, om salget var gennemført.

Men hvad tænker du?

