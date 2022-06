Dropper benzinafgift

- Han gør alt, hvad han kan for at 'fikse' problemet - uden faktisk at løse problemet.

Sådan skriver John H. i en af de hundredevis af ret vrede kommentarer, der er tikket ind på Foxnews' Facebook-profil om det afgiftsstop på brændstof præsident Joe Biden vil indføre.

Hjælp til amerikanske familier

Mange lande - bla. Tyskland, Sverige og Polen - har forlængst lempet deres afgifter, og hvis Biden kan samle flertal, får amerikanerne sat deres benzinpriser ned med cirka 33 øre pr liter. Diesel vil blive 20 procent billigere:

- Jeg siger det meget klart og tydeligt.

- Præsidenten vil bede kongressen om at tage det her skridt for at hjælpe amerikanske familier, lød det således fra det hvide hus i går, men læser man videre i kommentarerne på Fox' Facebook, synes de fleste, at Biden hellere skulle skrue op for olie-produktionen.

Ifølge New York Times aflyste Biden nemlig flere nye boringer i den mexicanske golf og Alaska for en måned siden:

Trump og benzin til 4 kr.

- Jeg aner ikke, hvordan jeg skal takke ham for de småpenge.

- Hvad med at lade os bore vores egen olie...

- Denne fyr (Biden red) er seriøst det dummeste, der nogensinde er sket for dette land.

- Giv mig Trump og benzin til 4 kr pr liter, skriver Lisa C.

Du betaler 8 kroner i samlet afgift pr. liter

I Danmark får staten i omegnen af otte kroner i moms, CO2-afgift og energiafgift pr. liter benzin. Men de danske politikere har i flere ongange afvist at pille ved den. Også selvom mere end 80.000 danskere støttede et borgerforslag om at fjerne alle afgifterne på brændstof:

Får stor fed fuckfinger