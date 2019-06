Dropper job og går på kontanthjælp: Chauffører frygter mandag

- Hej, det drejer sig om, at vi som vognmænd kommer til at være arbejdsløse her fra på mandag.

- Vi fik ellers at vide af Trafikstyrelsen, at hvis vi søgte om tilladelsen inden 1. april, så ville vi senest modtage tilladelsen inden 1. Juli.

- Men vi har intet modtaget fra dem.

De siger vi skal vente

- Og når vi ringer og spørger om, hvornår vi vil modtage den, så siger de til os, at vi skal vente, og at vores ansøgninger er under behandling.

- Samtidigt siger de, at vi kører ulovligt, hvis vi ikke har vores tilladelse inden 1. juli.

De forventer man skal være gældfri

Sådan indleder Mahmoud M., der er en af af flere frustrerede vare- og pakkepost-chauffører, der har henvendt sig til nationen! den eneste uges tid, et brev om den usikre situation, han og tilsyneladende ganske mange andre chauffører står i lige nu.

Fra 1. juli skal varebiler og de folk, der kører dem, nemlig leve op til en række nye krav - og da Trafikstyrelsen bl.a. henviser de usikre chauffører (og nationen! til siden varebilskrav.dk, for at få svar på deres spørgsmål, så har Mahmoud bedt om, at vi lige spørger, hvor mange der egentlig er i samme situation. Mahmouds brev fortsætter nemlig således:

Og nu er folk begyndt at give op

- Folk er begyndt at give op. De vil hellere være på overførselsindkomst, da det aldrig vil kunne betale sig at være i den her branche.

- De (Trafikstyrelsen) forventer nemlig, at at man skal være gældfri inden for 12 måneder - ligegyldigt hvor stor gæld man havde til de offentlige, da man begyndte som vognmand.

- Og for at nævne et eksempel: En af vores dygtige medarbejdere har en gæld på 400.000 kr. fra dengang, han havde en restaurant.

Dygtig medarbejder er allerede gået på kontanthjælp

- Trafikstyrelsen vil nu have, at manden skal betale 35.000 kr. om måneden, for at han overhovedet kan få tilladelsen.

- Han har droppet arbejdet, og nu er han på kontanthjælp, skriver Mahmoud, der altså gerne vil høre nationen!, om der er nogen, der kender nogle andre, der venter på svar/tilladelser fra Trafik-/Færdselsstyrelsen.