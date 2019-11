DSB giver postfirma skylden for forsinkelser

- Vi valgte desværre at skifte postleverandør.

- De mente at kunne leve op til vores krav, hvilket har vist sig, at de ikke kunne.

- Det har på beklageligvis resulteret i, at rigtig mange unge ikke har modtaget deres Ungdomskort til tiden.

Alligevel fik han en bøde i toget

Sådan skriver en af DSB's Facebook-medarbejdere i et svar til en af de kunder, der har klaget over et forsinket ungdomskort.

Kunden er mor til en pige, der skulle have haft sit ungdomskort 27. oktober. Og selvom moderen har talt med kundeservice flere gange, og brugte 1,5 time i telefonen i fredags, var kortet stadig ikke kommet i går. I et brev til nationen! fortæller Bo J., hvis søn også plejer at bruge Ungdomskortet, når han tager med toget frem og tilbage til gymnasiet i Køge, at de også mangler et kort:

- Igen har min søn ikke modtaget sit ungdomskort til tiden.

- Hans kort er betalt, og det fremgår også af bank-konto udtog, og vi kan også logge ind og se på dsb’s hjemmeside.

- Alligevel fik han en bøde i toget.

- Det er sgu ikke iorden, og min søn er ikke den eneste der har det problem, skriver Bo, der kontaktede DSB for at klage, men blev henvist til at klage over afgiften til Lokaltoget.

I klagen skriver de:

Kontrolløren: Det er udløbet

- Hej.

- 31. oktober skulle jeg hjem efter dagens sidste modul i gymnasiet, og min eneste vej hjem, var med toget.

- Inden rejsens start, ringede jeg til DSB for at høre hvordan jeg skulle forholde mig.

- Igennem systemet får jeg til sidst ordene af svarmaskinen, der fortæller, at ungdomskort, der ikke er blevet leveret endnu, gælder til 10. nov.

- På rejsen, havde jeg mit ungdomskort på mig.

Vil gerne høre jer ad

- Kort efter rejsens start, kommer kontrolløren hen til mig, hvor jeg viser mit ungdomskort, men får svaret 'Det er udløbet.'

- Jeg får en bøde og klagevejledning. Jeg har endnu ikke modtaget mit ungdomskort. Her vil jeg gerne høre jer ad, skriver sønnen og faderen, der nu krydser fingre for, at bøden bliver trukket tilbage, men hvad tror du?



DSB skrev i øvrigt et opslag om problemer med Ungdomskortet i appen 21.oktober. Og ser man i kommentarerne, kan man læse, at der allerede dengang var problemer med postleveringen af fysiske kort.