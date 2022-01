Du betaler: Højeste el-afgift i EU

- Hvad agter regeringen at gøre for at undgå, at danske familier rammes urimelig hårdt af de stigende priser på energi.

Sådan lyder et af de spørgsmål skatteminister Morten Bødskov og energi- og klimaminister Dan Jørgensen skal svare på i morgen i Folketinget, når forespørgselsdebat F22 går i gang kl. 10.00.

Slagter-Leifs elregning: Rystende

Surt opstød: Pensionist får nok

nationen! har i månedsvis beskrevet hvordan danskere lider under høje el- og gaspriser. Og et kig på den seneste statistik over elpriser i Europa fra Eurostat (første halvår 2021) viser da også, at Danmark ligger helt oppe på en andenplads på listen over elpriser.

Europamestre i elafgifter

Men Eurostat laver også en statistik- hvor man kan se, hvor meget af forbrugernes elpriser, der består af afgiter og moms. Og her ligger Danmark helt i top, som du kan på skemaet her, hvor afgifterne er farvet lilla:

EU om nødsituation: Drop el-afgiften

Skal afgifterne sænkes eller fjernes?

Og derfor giver det andet spørgsmål i forespørgselsdebatten, som Pernille Vermund har taget initiativ til, faktisk rigtig meget mening:

- Vil regeringen ........foreslå at sænke eller fjerne afgifterne på energi, som er blandt de højeste i Europa, spørger Vermund nemlig, men hvad synes du de to ministre skal svare?

