Du er uvaccineret - vi spærrer din nøgle

- Når man vælger ikke at blive vaccineret, har det nogle konsekvenser. Fair nok.

- Lev med det.

Sådan skriver Anette T i en af de 152 kommentarer, der er skrevet på TV 2 Østs Facebook-profil om en beboer i et en boligforening i Holbæk, der har fået brev fra bestyrelsen.

Vi spærrer din nøgle

Et brev, der handler om, at hun ikke må deltage i foreningens strikke- og krea-aktiviteter, fordi hun ikke er vaccineret, Og at hun ikke må komme ind i lokalet, og at hendes nøgle derfor er spærret:

Så tarveligt

- Jeg synes, det er så tarveligt.

- Jeg var dybt chokeret, da jeg fik brevet. Jeg synes virkelig ikke, at man kan være det bekendt, fortæller kvinden til TV 2 Øst, og til nationen! siger hun, at hun har fortalt om sagen, fordi hun mener, at boligforeningen er 'dumme'.

Ond stemning i svømmehal

Gu' er de ej skyldige

Kvinden har også fået at vide, at hun ikke må deltage i julefrokosten, og selvom der er flere, der som Anette ovenfor mener, at afvisningen er OK, er der også folk ,der synes, foreningen er tarvelig:

- Hvorfor er det de uvaccinerede, der får skylden i dette.

- Gu' er de ej skyldige, de har sgu ligeså meget ret til at være her og være en del af samfundet.

Vi skal respektere at nogle ikke vil vaccineres

- Vi som er vaccineret skal respektere, at der er nogle, som ikke vil vaccineres, det er jo heller ikke alle, der er vaccineret mod influenza. Hvad så, skal de også udskammes, skriver Tina H.

Boligforeningen har ikke yderligere kommentarer, skriver TV 2 Øst, men hvad tænker du?