Du kan sikkert godt se det: Det er anklen den er gal med

- Det er da én af måderne, man kan fortælle det på.

Sådan skriver DaveD. på den britiske avis The Sun - der på linje med adskillige andre medier - forleden kunne fortælle, at Spartak Moskvas kvindelige ishockey spiller Julia var blevet skadet i anklen.

Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. #Спартак поместил нападающую в список травмированных.

Подробности по ссылке: https://t.co/ZEClh44LwQ pic.twitter.com/AMTw7ZhDm4 — Spartak Moscow (@spartak_hc) September 24, 2018

I Rom havde de statuer med pik på

The Sun kunne også fortælle, at den ansvarlige for klubbens sociale medier har modtaget en del kritik for at vise billedet, men ser man på de reaktioner, der er kommet på de europæiske avisers sider - og de beskeder Julia selv har modtaget - så er der intet at kritisere:

- Verden bliver da også dummere og dummere.

- Så længe spilleren selv er med på det, så er det da ikke spor sexistisk.

Julia: Måske fordi jeg var halvnøgen

- Selv i oldtidens Rom fandtes der statuer af nøgne kvinder og mænd med pik, skriver Roman P på den østrigske avis Heute, og Julia selv skriver på sin twitter-profil - hvor billedet fra doktorlejet også kan ses - at hun har fået mange medfølende kommentarer.

- Jeg har modtaget hundredevis af beskeder fra folk, der er kede af at jeg blev skadet.

- Måske skyldes det, at jeg var halvnøgen, men sket er sket.

Julias ankel fik det forresten hurtigt bedre, for to dage efter meddelelsen om skaden, kunne klubben fortælle at hun var tilbage til træningen. Det kommunikerede klubben også på twitter, men denne gang havde hovedpersonen lidt mere tøj på:

Голеностоп в полном порядке. Нападающая приступила к работе в общей группе и готовится к матчам ближайшей домашней серии. Подробности по ссылке: https://t.co/YiWbyB2hOM pic.twitter.com/dYFjt6iGms — Spartak Moscow (@spartak_hc) September 26, 2018

Julias hold spiller i dag mod SKA, men hvad tænker du?