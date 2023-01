Dumpet fire teoriprøver: 80-årig raser

- Hej.

- Jeg hedder Jan, jeg er 80 år.

- Jeg fik mit kørekort i 1962, da jeg lå ved telegraftropperne i Århus.

- Jeg har aldrig fået en bøde eller haft et uheld. Jeg har nok kørt to millioner kilometer. Men.

- Da jeg i juni havde handlet ved grænsen, så betjenten at mit kørekort åbenbart var udløbet.

- Jeg fik det fornyet som 70-årig i 2013 og skulle have fornyet det efter 5 år, altså i 2018.

Dumper hver gang - så nu skal jeg til mundtlig prøve

Sådan indleder Jan H. en mail til nationen! om at overse, at et kørekort – efter de gamle regler - skulle fornys hvert femte år. Og føle at systemet er tungt at danse med.

For i dag bliver et kørekort automatisk forlænget 15 år, når man fylder 70, men Jan skal bestå en ny køreprøve for at få sit kort tilbage. Og det er han rigtig muggen over. Hans brev - som nationen! har bedt først justitsministeren, så transportministeren og siden Færdselsstyrelsen om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Det havde jeg ikke været opmærksom på

- Så nu er det inddraget, og jeg skal bestå en ny teoritest.

Det er da ikke rimeligt

- Det har jeg nu gjort fire gange, men jeg dumper hver gang, da jeg mangler et par point for at bestå.

- Nu er jeg så indstillet til særprøve, som foregår mundtlig

- Mit spørgsmål er: Kan det virkelig være rimeligt, at jeg som har kørt uden uheld, skal sidestilles med totale nybegyndere på 17 år?

- Og straffes på samme måde (frakendelse af kørekort) som alkohol- og vanvidsbilister. Er det rimeligt?

- Burde man ikke fra myndighedernes side have sendt en besked om, at det var på tide: Tid til fornyelse af kørekort?

- Der er uden tvivl mange ældre borgere, som er i samme situation som undertegnede. I min lille by en mand på samme alder som jeg, skriver Jan, og nationen! har bedt Færdselsstyrelsen svare på, hvad de synes om at sende ’husk at få fornyet dit kørekort’-breve ud? Og hvorfor den her formalia-forseelse, skal straffes med mistet kørekort/nye køreprøver? Og de svarer de på sådan:

Planen er faktisk at give folk besked før det udløber

- Efter Færdselsstyrelsen overtog kørekortadministrationen fra politiet i oktober 2021, arbejdes der på at udvikle et nyt kørekortregister. Hensigten er, at der i den forbindelse også skal udvikles en notifikationstjeneste, som kan give besked om, at et givent kørekort snart udløber.

- Med de nuværende regler har Færdselsstyrelsen mulighed for at træffe bestemmelse om, at kontrollerende køreprøve i visse tilfælde ikke skal aflægges. Hidtil har der været en streng praksis på dette område.

Og vi har også gjort det lettere at slippe for køreprøve

- Da flere borgere oplever at komme i klemme, hvis de, på grund af en forglemmelse, ikke får fornyet deres kørekort i tide og dermed skal aflægge en kontrollerende køreprøve, har Færdselsstyrelsen i samarbejde med Transportministeriet pr. 28. september 2022 ændret praksis på området.

- Det betyder, at kravene for at opnå dispensation, og dermed undgå at skulle aflægge en kontrollerende køreprøve for at forny kørekortet, er lempet.

- En ansøgning om dispensation kan indgives til kommunen sammen med ansøgning om fornyelse af kørekortet.

Så søg - og skriv under på at du har kørt med udløbet kort

- En ansøgning kan også sendes direkte til Færdselsstyrelsen.

- Borgeren kan i den forbindelse indsende en erklæring på tro og love, om at vedkommende har vedligeholdt sine kørefærdigheder i den tid, kørekortet har været udløbet.

- Herefter træffer Færdselsstyrelsen afgørelse efter en konkret og individuel vurdering, skriver Færdselsstyrelsen, men hvad tror du?