Dumt: Sparede 500 på benzin

Det er langtfra alle danskere, der vil bruge tid på at sidde i kø for at spare otte kroner på en liter benzin

- Det tog mig en time fra jeg kørte hjemmefra, til jeg havde tjent en lille 500 kr.

- Så ok timeløn fredag eftermiddag.

- Tak.

Fuck det er dumt

Sådan skriver Rene N. i en af de 114 kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om den lange kø, der - nok ret forventeligt - opstod, da Shell i Ribe holdt åbningsfest med gaveposer og billigbenzin fra kl. 14.00-17.00 i dag.

En anden bilist - Steffen P - brugte noget længere tid på at spare 400 kr. Han havde taget afspadsering og kørt de 50 kilometer fra Haderslev i morges for at sidde forrest, da tilbuddet begyndte kl. 14.00:

Så hellere tage to overarbejdstimer

- Jeg havde hørt rygter om, at folk ville være her og overnatte i telte og holde i kø, og tænkte derfor, at jeg ville komme tidligt, siger han til Jydskevestkysten. Steffen sad derfor ved tanken fra klokken 9.00 - og fik tanket 60 liter til 10 kr. literen.

- Fuck, det dumt, skriver Ole B. i en af de andre kommentarer:

- Sparet 400 kr. Og hvor meget benzin har du så brugt på turen frem og tilbage, fortsætter Henny D. og Allan er heller ikke overbevist om, hvor smart det var, at bruge flere timer i rabat-benzin-køen:

- Vente i 5 timer for at spare 400kr….smartere at tage 2 overarbejdstimer så, skriver Allan, men hvad tænker du?