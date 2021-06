Dusør 10.000 kr.: Mohamed mangler to hunde

Hvem kan finde på at stjæle andre menneskers hunde? Mohamed forstår det ikke, og nu udlover han 10.000 kr til dem, der kan hjælpe ham med at få dem tilbage

- Lækre vovser. Er det Pocket bullys?

- Håber du finder dem!

Sådan skriver Charlotte H. i en af de - hold fast - 573 Facebook-kommentarer, der er skrevet om Mohamed fra Haslevs to hunde, der blev stjålet i sidste uge.

Det vil betyde meget for mig

Hundene - der hedder Kenzo og Assi - blev stjålet natten til fredag 28. maj i Haslev-Skuderløse. De er af racen american bully. Den ene er sandfarvet, den anden er tigerstribet. De er chippet og meldt stjålet til politiet, der også har fået en overvågningsvideo, der viser tyveriet.

Men Mohamed savner sine hunde så meget, at han sent i går aftes skrev til nationen! for at sætte skub i eftersøgningen:.

I har mange følgere

- I har mange følgere, som muligvis kunne hjælpe med at holde øje ...

- Det vil betyde meget for mig.

- Jeg vælger nu at give dusør på 10.000 kr., hvis nogen kan hjælpe mig med at nå frem til mine hunde!

- Jeg sætter stor pris på alle de mennesker, som (allerede, red.) har været med til at dele budskabet ud, og vil takke alle for deres støtte, skriver Mohamed. Hans efterlysning på Facebook er nemlig delt mere end 5000 gange, og nu håber han på at nationen! også vil hjælpe med at lede:

Du kan kontakte Mohamed via Facebook, hvis du har viden om hundene - men hvad tænker du?