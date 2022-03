Dyr benzin: Tesla-ejer fryder sig

- I spørgeskemaet til artiklen om høje benzinpriser, spørger I, hvor langt man vil køre for at spare et par kroner pr. liter.

- Men der mangler et punkt: Jeg har elbil og er ligeglad med benzinpriserne.

- Mvh. fra en Tesla ejer, der lader bilen de nætter, hvor strømmen er billigst.

Cykeldæk er vist også steget

Sådan skriver Niels F. til nationen! om de 83.723 borgere, der lige nu kæmper for at fjernet benzin- og dieselafgifter. Og de tyske bilejere, der kører til danske tankstationer for at spare et par kroner pr liter:



Og Niels - der afslutter sin mail med en smiley - er langtfra den eneste, der morer sig over folk, der klager over brændstof-prisen:

- Jeg tror heller ikke vi har oplevet lignende før.

- Har hørt at cykeldækkene også er steget lidt, skriver Carsten B. i en kommentar på Ekstra Bladets Facebook, og Karen J. synes også pris-kritikkerne bør dæmpe sig lidt:

Større ting end benzinpriser

- Måske skulle vi bare lige trække vejret, inden vi går helt i spin over benzinpriserne.

- Der er trods alt større og vigtigere ting her i livet.

- Og ja - jeg har selv bil, skriver Karen J.

Lader op om natten

Tesla-Niels skriver til nationen!, at han lader bilen op om natten - og hvis ikke han gjorde det, så havde han faktisk ikke noget at glæde sig over.

- Så snart strømmen koster over fem kroner (pr. kilowatt-time, red), så det er dyrere at køre i en elbil end en benzinbil, fortalte Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM således til Ekstra Bladet i sidste uge, men hvad tænker du?

Elpriserne eksploderer: Kan koste kassen for elbilejere