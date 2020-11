Dyreaktivist til minkavlere: Luk røven

- Retfærdighed? Som om minkavlere nogensinde har gået op i retfærdighed?

- Minkavl levede af dyremishandling og importeret, billig arbejdskraft og de sked på en hver form for basal anstændighed og nu kræver de milliarder af skattekroner.

Afskyelig dyremishandling

- De skal tørre deres sure miner og krokodilletårer væk og så skal de have hjælp til at starte en ny bæredygtig, miljøvenlig og mishandlingsfri branche og så skal de lukke røven.

- Farvel til afskyelig dyremishandling for altid.

Minkmillioner kan havne på Caymanøerne

Føler ikke retfærdighed før der er valg

Sådan skriver Casper H, selverklæret dyreaktivist, på TV Nyhedernes Facebook-profil i en kommentar, der har fået mere end 400 likes - og 50 hjerter. Og Casper er ikke den eneste, der synes, at den minkavler, TV2 Nyhederne har talt med om 'retfærdighed', bør droppe sine udtalelser om 'retfærdighed' og krav om folketingsvalg:

- Jeg føler ikke retfærdighed, før der er blevet udskrevet valg.

.- Og jeg synes, det er usmageligt, hvis man bare bruger Mogens Jensen til at feje problemerne væk, siger minkavleren til TV 2, men Karin P har heller ikke lyst til at høre fra minkavlernes side:

Nu er det nok

- Rend og hop. Nu er det simpelthen nok!

- I får jeres kompensation, så nu synes jeg faktisk, det må være på tide at se på det, det hele handler om her - og årsagen til, at de mink skulle aflives.

- Corona og folkesundhed, skriver Karin P i en kommentar, der har fået 285 likes. Og Alex F minder avleren om, at de døde mink, ikke har gavn af at danskerne skal stemme igen:

Blodrøde tal: Det går elendigt for mink-branchen

- Det får du jo ikke dine mink tilbage af!

- Men nu bliver du hjulpet økonomisk ud af en underskudsforretning på en hæderlig måde, skriver Alex F, der vistnok mener, at minkavleren nok skal finde sig et arbejde.

Tror Mette F vinder

Susanne J har også fået en del likes - 78 pt - og hun mener slet ikke, at et valg vil ændre nogetsomhelst for minkavlerne:

- Det koster spidsen af en jetjager og det bliver Mette F der vinder valget igen.

- Blå blok vil ikke gøre en skid anderledes, for de ved ikke hvad de skal gøre, skriver hun, men hvad mener du?